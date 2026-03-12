İran Savaşı'nda 12 gün. İsrail'in Beyrut saldırıları sürüyor
12.03.2026 01:37
Son Güncelleme: 12.03.2026 01:47
Reuters
İsrail ordusu Beyrut'u ağır şekilde bombalamaya devam ediyor.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 13'üncü güne girildi. Seçilmesinin üzerinden üç gün geçmesine rağmen hiçbir şekilde görüntü vermeyen İran'ın yeni dili lideri Mücteba Hamaney'in savaşın ilk gününde bacağından yaralandığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savundu. Lübnan'a karadan ilerlediği açıklanan İsrail'in Beyrut'a saldırıları devam ederken, İran'dan "Limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit olursa, bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek" açıklaması geldi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
01:45
DEVRİM MUHAFIZLARI VE HİZBULLAH, İSRAİL'E ORTAK OPERASYON DÜZENLEDİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah'la entegre şekilde İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Tesnim Haber Ajansı'nın yayınladığı açıklamada, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında İsrail'in hedef alındığı saldırılarda Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi kentlerindeki askeri üslere İranın Kadr, İmad, Hayberşiken ve Fettah füzeleri, Hizbullah'ın İHA ve füzeler gönderdiği kaydedildi. Ayrıca bölgedeki ABD’ye ait El-Azrak ve El-Harç üslerinin, Devrim Muhafızlarının füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü.
01:30
TRUMP: GENERALLERİMDEN BİRİ 'BU DAHA EĞLENCELİ' DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan ve 106 mürettebatın öldüğü İran gemisine ilişkin konuştu. Kentucky eyaletinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, söz konusu operasyonda onlarca mürettebatın hayatını kaybettiğini belirterek, geminin batırılması kararını sorguladığını vurguladı. "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." diyen Trump aldığı yanıtı şöyle aktardı: "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi."
00:55
IRAK'TA İKİ TANKER VURULDU
Iraklı liman yetkilisi Reuters'e yaptığı açıklamada, Irak karasularında petrol taşıyan iki tankerin saldırıya uğradığını ve tankerlerde yangın çıktığını açıkladı. Yetkili "Gemiler yanıyor, 25 mürettebat tahliye edildi" dedi.
00:30
TRUMP: 11 GÜN İÇİNDE İRAN'I YOK ETTİK
ABD Başkanı Trump, "İran, ABD saldırılarında ne olduğunu anlamadı bile. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Askeri operasyonumuz sürüyor. İran donanmasına ait 58 gemiyi vurduk. İran'da başlattığımız işi bitirmeden geri dönmeyeceğiz. İki yılda bir İran'a dönmek istemiyoruz" dedi.
23:55
"İSRAİL GÜÇLERİ LÜBNAN'DA İLERLİYOR"
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerledi. AA muhabirinin bölgeden bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenliyor.
23:20
BMGK'DE KÖRFEZ ÜLKELERİNE FÜZE ATILMASI KINANDI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına karşılık bu iki ülkeye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle vuran Tahran yönetiminin kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi. BMGK'de, Bahreyn öncülüğünde sunulan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarıyla ilgili karar tasarısı oylandı. BMGK üyesi 13 ülke İran'ı kınamaya yönelik karar tasarısını desteklerken, Çin ve Rusya çekimser oy kullandı. Bahreyn'in Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üye devletleri ve Ürdün adına sunduğu tasarıya 130'dan fazla BM'ye üye devlet de destek verdi.
23:00
İSRAİL, BEYRUT'A SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail Ordusu, Beyrut'un güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Beyrut'a saldırı devam ediyor. Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları şiddetlendi.
22:35
PEZEŞKİYAN: ULUSLARARASI GARANTİLER VERİLMELİ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir" ifadelerini kullandı.
22:00
FBI: İRAN, ABD'NİN BATI KIYILARINI VURABİLİR
ABD medyasına göre FBI, İran'ın ABD'nin Batı kıyılarını dronla hedef alabileceğine yönelik Kaliforniya'daki polis departmanını uyardı.
21:30
"TÜM LİMANLAR MEŞRU HEDEF OLUR"
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM), "İran’daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları" yönündeki duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Şikarçi, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak ve bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek" dedi.
21:00
"MÜCTEBA HAMANEY YARALI AMA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"
İranlı kaynaklar yeni dini lider Mücteba Hamaney'in durumuna dair bilgi verdi. Hamaney'in babasının da öldürüldüğü ilk günkü saldırılarda yaralandığı iddialarına da yanıt veren kaynaklar, yeni dini liderin "savaş yaralarına rağmen sapasağlam" olduğu ifade edildi. Öte yandan İsrail istihbarat kaynakları da Mücteba Hamaney'in saldırılar sırasında hafif yaralandığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili de Hamaney'in hafif yaralandığını ancak görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak yetkili Hamaney'in yaralarıyla ilgili bir detay vermedi.