İran Savaşı'nda 12 gün. İsrail'in Beyrut saldırıları sürüyor

TRUMP: GENERALLERİMDEN BİRİ 'BU DAHA EĞLENCELİ' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan ve 106 mürettebatın öldüğü İran gemisine ilişkin konuştu. Kentucky eyaletinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, söz konusu operasyonda onlarca mürettebatın hayatını kaybettiğini belirterek, geminin batırılması kararını sorguladığını vurguladı. "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." diyen Trump aldığı yanıtı şöyle aktardı: "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi."