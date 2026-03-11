İran Savaşı'nda 12 gün. "Petrol varilinin 200 Dolar'a çıkmasına hazırlıklı olun"

"PETROL VARİLİNİN 200 DOLAR'A ÇIKMASINA HAZIRLIKLI OLUN"

İran'ın Hatem-ül-Enbiya Merkez Üssü Komutanlığı, İran bankalarına yapılan saldırının ardından Tahran'ın bölgedeki ABD ve İsrail ile bağlantılı 'ekonomik ve bankacılık merkezlerine' saldıracağını açıkladı. Komutanlık sözcüsü de bir açıklama yaparak, Tahran'ın 'karşılıklı saldırılar' politikasının sona erdiğini ve bundan böyle 'sürekli saldırılar' gerçekleştireceğini söyledi. Sözcü İbrahim Zülfikari, "ABD petrol fiyatlarını kontrol edemeyecek. ABD'ye, Siyonistlere ve ortaklarına tek bir litre petrol bile ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onlara bağlı herhangi bir gemi veya tanker meşru bir hedef olacak." ifadelerini kullandı. Zülfikari, "Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun, çünkü petrol fiyatı sizin istikrarsızlaştırdığınız bölgesel güvenliğe bağlıdır" diye konuştu.