İran Savaşı'nda 12 gün. Yeni dini lider Mücteba Hamaney yaralı mı?

TRUMP'TAN İRAN'A "MAYIN" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Mayın döşendiyse ve bunlar kaldırılmazsa İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş boyutta olacak" ifadelerini kullandı. Trump mayınların kaldırılmasının doğru yönde atılmış "dev bir adım" olacağını da söyledi. ABD Başkanı, son birkaç saatte aktif olmayan 10 adet mayın döşeme deniz aracını imha ettiklerini belirtti. Öte yandan CNN'in haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddia edildi. Mayınlamanın henüz yaygın olmadığını öne süren kaynaklar, İran tarafından boğaza "son günlerde birkaç düzine mayın döşendiğini" ileri sürdü. Öte yandan kaynaklardan biri, İran'ın boğaza yüzlerce mayın döşeyebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.