İran Savaşı'nda 13 gün. İsrail'in Beyrut saldırıları sürüyor

ABD 172 MİLYON VARİL PETROLÜ PİYASAYA SÜRECEK

Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülkenin 400 milyon varil stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmasının ardından, ABD'den de benzer bir adım geldi. ABD Enerji Bakanlığı, Gelecek haftadan itibaren stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varilinin piyasaya sürüleceğini açıkladı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright konuya ilişkin açıklamasında "IEA'nın çabasının bir parçası olarak Başkan Trump, Enerji Bakanlığına, gelecek haftadan itibaren Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisi verdi." ifadesi kullanıldı. Söz konusu petrolün piyasaya sürülmesinin yaklaşık 120 gün süreceği belirtilen açıklamada, stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille, yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı vurgulandı.