İran Savaşı'nda 15'inci gün. ABD Hark Adası'nı bombalıyor
14.03.2026 02:49
İran, petrol ihracatının yüzde 90'ını Basra Körfezi'ndeki küçük Hark Adası üzerinden yapıyordu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 15'inci güne girildi. İran'ın Körfez'deki misilleme saldırıları devam ederken ABD Başkanı Trump, ordunun stratejik konumdaki Hark Adası'nı bombaladığını duyurdu. Wall Street Journal, Suudi Arabistan'daki üste bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğunu duyurdu. İşte dakika dakika son gelişmeler...
02:40
WSJ: SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ 5 ABD İKMAL UÇAĞI VURULDU
Wall Street Journal (WSJ), Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 5 yakıt ikmal uçağının, yerde olduğu sırada vurularak hasar gördüğünü yazdı.
02:35
TRUMP: HARK ADASI'NI BOMBALADIK
ABD Başkanı Donald Trump, FLorida'ya gitmek için uçağa binerken savaşa ilişkin konuştu. ABD Donanması'nın yakında Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat edebileceğini vurgulayan Trump, İran'ın bugüne kadar vurulmayan ve petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği Hark Adası'nın vurulduğunu söyledi. Trump "Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) talimatımla az önce Hark Adası'na Ortadoğu tarihinin en güçlü bombardımanlarından birini düzenledi." dedi.
01:35
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA SALDIRI
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı. İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.
01:00
TAHRAN, TEBRİZ VE KUM'DA PATLAMA SESLERİ
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinden patlama sesleri duyuluyor.
00:31
TRUMP, PUTİN'İN İRAN'DAKİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU RUSYA'YA TAŞIMA TEKLİFİNİ REDDETTİ
AXIOS: ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'ya taşınmasına yönelik Vladimir Putin'in teklifini reddetti.
00:00
İRAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
İran’dan Türkiye’ye balistik füze fırlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu ülke Türkiye’ye doğru herhangi bir füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlamaktadır" denildi. ABD ve İsrail yönetimlerinin geçmişte benzer provokatif girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür bir eylemin İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan ABD ve Siyonist rejim kaynaklı bir provokasyon olabileceği değerlendirilmektedir ve konunun incelenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
23:31
TRUMP: "YERYÜZÜNDEN SİLİP SÜPÜRÜRLERDİ"
ABD Başkanı Donald Trump, YouTuber ve boksör Jake Paul'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın lider kadrosunu iki kez "yok ettiklerini" iddia eden Trump, "İkinci sefer toplanmışlardı, aralarından kimin lider olacağına karar veriyorlardı. Tam o sırada yok edildiler. Şimdi üçüncü kez bir fırsat kolluyorlar" değerlendirmesini yaptı. İran'la nükleer müzakereler konusunu da değerlendiren ABD Başkanı Trump, "Gerçekten çok iyi bir anlaşma olması gerekiyordu. En önemli şart, nükleer silahlara sahip olmamalarıydı. Aksi takdirde İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi" diye konuştu. Trump ayrıca, geçen yıl haziranda yaptıkları B-2 saldırılarını yapmamış olsalardı o durumda İran'ın nükleer silaha sahip olacağı iddiasını yineledi.
23:00
ABD ORDUSUNDAN B-2 PAYLAŞIMI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırıları kapsamında B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının havalandığını açıkladı. Açıklamada, "B-2 uçakları, Destansı Öfke Operasyonu kapsamında bir görev için havalandı. Operasyonun amacı, yalnızca İran rejiminin mevcut tehdidini ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda gelecekte yeniden yapılanma kapasitesini de engellemek" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM açıklamasında havalanan bombardıman uçaklarına ait görüntüler yer aldı.
22:00
HİZBULLAH: UZUN SÜRECEK BİR SAVAŞA HAZIRIZ
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da Hizbullah'tan bir açıklama geldi. Açıklamada "İsrail ile uzun sürecek bir savaşa hazırız" denildi. Hizbullah lideri Naim Kasım ise İsrail'in kendisine yönelik suikast tehdidinin bir önemi olmadığını söyledi.
21:25
LARİCANİ: "SİZİN LİDERİNİZ EPSTEIN ADASINDA"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’li yetkililerin, “İran liderliği saklanıyor” şeklindeki açıklamalarına ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’nin halkın arasında dolaştığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında” dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İranlı yetkililerin saklandığını iddia etmişti.
20:30
"1-2 TONLUK 30 BALİSTİK FÜZE FIRLATTIK"
Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İran’ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’e karşı şu ana kadar en ağır operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Musevi, "İşgal altındaki topraklardaki belirli hedeflere 1 ve 2 tonluk 30 adet ultra ağır balistik füze fırlattık. Bu operasyon Siyonist rejimin önemli hava-uzay izleme sistemlerini aksattı ve bazılarını imha etti. Bu, rejime karşı şimdiye kadar gerçekleştirilen en ağır operasyonel füze yağmuru oldu" ifadelerini kullandı. Musevi ayrıca, İsrail hava sahasının bazı kesimlerinin kendi kontrollerinde olduğunu öne sürdü.
20:00
ABD'DEN ORTA DOĞU'YA PİYADE BİRLİĞİ İDDİASI
Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını artırıyor. Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü. Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.
19:20
LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralananların sayısının ise 103'ü çocuk olmak üzere bin 933'e yükseldiğini açıkladı.
18:30
TRUMP: PUTİN'İN İRAN'A YARDIM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İran'a yardım ettiğini düşündüğünü söyledi. Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" dedi. ABD Başkanı, Ukrayna'nın dron savunması için yardımlarına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceği konusunda, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter" değerlendirmesini yaptı. İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız" ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin olmadığını savunan ve bu dönemde ABD'ye çok sayıda İranlının girdiğini kaydeden Trump, "ABD'de 1700’den fazla İranlı uyuyan hücre olabilir" ifadesini kullandı ancak detaylandırmadı.