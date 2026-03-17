İran Savaşı'nda 200 ABD askerleri yaralandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaralanan ABD askerleri sayısının 200'e çıktığını açıkladı.

10 askerin durumunun ağır yaralı olarak değerlendirildiğini kaydeden Hawkins, yaralanan askerlerin 180'inden fazlasının görevine geri döndüğünü ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaşta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı bin 348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.