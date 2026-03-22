İran Savaşı'nda 23. gün. İran'dan Trump'ın Hürmüz tehditine yanıt
22.03.2026 08:41
Son Güncelleme: 22.03.2026 09:01
İran misilleme saldırısıyla Arad kentini vurdu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 23. gününde. İran misilleme saldırılarıyla İsrail'i vurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz için İran'a 48 saat verdi. İşte son gelişmeler...
İran Savaşı'nın 23. gününde İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz tehditine yanıt geldi.
İran'ın Mehr haber ajansına göre İran'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki temsilcisi “Düşman gemileri” hariç diğer gemilerin güvenlik ve emniyet düzenlemeleri koordinasyonu ile Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın deniz güvenliğini artırmak ve denizcileri korumak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ve diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. İranlı yetkili ayrıca "ABD ve İsrail saldırıları Hürmüz'deki mevcut durumun nedenidir" diye konuştu.
İRAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ
İsrail ordusu yeni günde İran'ın yeni bir füze dalgası başlattığını söyledi. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen tehdidi engellemek için çalıştığı belirtildi.
İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alınmasının ardından İran İsrail'e misilleme saldırısı yaptı. İsrailli yetkililer ülkenin güneydeki Arad kentine düzenlenen İran füze saldırısında en az 88 kişinin yaralandığını ve Dimona yakınlarındaki önceki İran saldırısı da dahil olmak üzere yaralı sayısının 100'ü geçtiğini açıkladı.
Nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi füzelerle vuruldu. Kısa süre sonra İsrail'in Arad kentine de büyük bir saldırı yapıldı. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal o noktayı görüntüledi.
İran'ın vurduğu Arad'daki yıkımı NTV ekibi görüntüledi
İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, güney İsrail'deki "askeri tesisleri" ve güvenlik merkezlerini hedef aldıklarını belirtti. İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, X'te yaptığı bir paylaşımda, ülkenin hava savunmasının çalıştığını ancak saldırıları engellemediğini söyledi. "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız," dedi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Arad'a yapılan saldırının ardından başbakanlık ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam oldu," dedi. Açıklamada, "Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya kararlıyız," ifadesi kullanıldı.
ABD'DEN HÜRMÜZ TEHDİTİ
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın "sonlandırılmasından" bahsetmesinden sadece bir gün sonra, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde İran'ın enerji santrallerini "yok etmekle" tehdit etti.
İranlı yetkililer, devam eden ABD-İsrail saldırılarında bin 400'den fazla kişinin öldüğünü ve 200'den fazla şehrin vurulduğunu söylüyor.
ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı turu başlatmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtildi. İran ordusu, Tahran semalarında bir ABD-İsrail silahlı insansız hava aracını ele geçirip düşürdüğünü açıkladı.
KÖRFEZ'DE İHA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan, İran'dan ülkeye ateşlenen yaklaşık 60 insansız hava aracını ele geçirdiğini söyledi.
Irak'ta, son 24 saat içinde ülke genelinde ve bölgede ABD üslerine karşı 21 saldırı düzenlediği açıklandı.
Katar Savunma Bakanlığı, rutin bir görev sırasında teknik arıza yaşayan ve bölgesel sulara düşen helikopterlerinden birinin aranmasına başlandığını bildirdi.