İran Savaşı'nda 23. gün. İran'dan Trump'ın Hürmüz tehditine yanıt

İran Savaşı'nın 23. gününde İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz tehditine yanıt geldi.

İran'ın Mehr haber ajansına göre İran'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki temsilcisi “Düşman gemileri” hariç diğer gemilerin güvenlik ve emniyet düzenlemeleri koordinasyonu ile Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın deniz güvenliğini artırmak ve denizcileri korumak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ve diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. İranlı yetkili ayrıca "ABD ve İsrail saldırıları Hürmüz'deki mevcut durumun nedenidir" diye konuştu.

İRAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu yeni günde İran'ın yeni bir füze dalgası başlattığını söyledi. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen tehdidi engellemek için çalıştığı belirtildi.

İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alınmasının ardından İran İsrail'e misilleme saldırısı yaptı. İsrailli yetkililer ülkenin güneydeki Arad kentine düzenlenen İran füze saldırısında en az 88 kişinin yaralandığını ve Dimona yakınlarındaki önceki İran saldırısı da dahil olmak üzere yaralı sayısının 100'ü geçtiğini açıkladı.

Nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi füzelerle vuruldu. Kısa süre sonra İsrail'in Arad kentine de büyük bir saldırı yapıldı. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal o noktayı görüntüledi.