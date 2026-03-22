İran Savaşı'nda 23. gün. Netanyahu Avrupa ülkelerini savaşa çağırdı

İRAN'DA SAVAŞ NEDENİYLE 210 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanı Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail'in saldırılarında 210 çocuğun hayatını kaybettğini açıkladı. İranlı bakan saldırılarda bin 510 çocuğun da yaralandığını, 300 sağlık merkezinin hasar gördüğünü ve yaklaşık 30 ambulansın da kullanılamaz halde geldiğini söyledi.

TRUMP GÖZÜNÜ DEMOKRATLARA DİKTİ, HAVAALANLARINA ICE'I GÖNDERDİ

ABD Başkanı Donald Trump da Truth üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, "İran'ın ölümüyle birlikte, Amerika'nın en büyük düşmanı artık radikal solcu, son derece beceriksiz Demokrat Parti'dir." dedi. Bir başka paylaşımında da Trump, 23 Mart'ta ABD Gümrük Muhafaza Birimi ICE'ın havaalanlarında görev yapacaklarını duyurdu.

İRAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'IN TEHDİTLERİNE YANIT

İran'ın Mehr haber ajansına göre İran'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki temsilcisi “Düşman gemileri” hariç diğer gemilerin güvenlik ve emniyet düzenlemeleri koordinasyonu ile Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın deniz güvenliğini artırmak ve denizcileri korumak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ve diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. İranlı yetkili ayrıca "ABD ve İsrail saldırıları Hürmüz'deki mevcut durumun nedenidir" diye konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın “İran'ın elektrik şebekelerine saldırı” tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edileceğini" söyledi. Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarına" dair tehditlerine yanıt verdi. İran Meclis Başkanı, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir.”

İRAN, F-15 DÜŞÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, bir F-15 tipi bir savaş uçağının vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi. Öte yandan, ABD ve İsrail'den F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

KATAR'DA DÜŞEN HELİKOPTERDE 3 TÜRK ŞEHİT OLDU

Katar Savunma Bakanlığı, rutin bir görev sırasında teknik arıza yaşayan ve bölgesel sulara düşen helikopterlerinden birinin aranmasına başlandığını bildirdi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre kazada 7 kişi öldü.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu kazada 1 Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2 ASELSAN personeli 3 teknisyenin yer aldığını ve yaşamlarını kazada yitirdiklerini belirtti. Kaza kırımın kesin nedeninin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucu belirleneceği ifade edildi.

İRAN HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİLERDEN 2 MİLYON DOLAR ALIYOR

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti alındığını belirtti. Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı’nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti. Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.​​​​​​​

İRAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu yeni günde İran'ın yeni bir füze dalgası başlattığını söyledi. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen tehdidi engellemek için çalıştığı belirtildi.

İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alınmasının ardından İran İsrail'e misilleme saldırısı yaptı. İsrailli yetkililer ülkenin güneydeki Arad kentine düzenlenen İran füze saldırısında en az 88 kişinin yaralandığını ve Dimona yakınlarındaki önceki İran saldırısı da dahil olmak üzere yaralı sayısının 100'ü geçtiğini açıkladı.

Nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi füzelerle vuruldu. Kısa süre sonra İsrail'in Arad kentine de büyük bir saldırı yapıldı. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal o noktayı görüntüledi.