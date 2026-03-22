İran Savaşı'nda 23. gün. Tahran'dan Hürmüz, ABD'den Hark tehdidi
22.03.2026 08:41
Son Güncelleme: 22.03.2026 19:59
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 23. gününde. Netanyahu, Avrupa ülkelerini savaşa çağırdı. İran Hürmüz'ü tamamen kapatmakla tehdit ederken, ABD Hark Adası'nın işgali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. İşte son gelişmeler...
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 23. gününe girdi. İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını açıkladı. Açıklamada bölgedeki ABD ortaklığındaki tüm şirketlerin ve ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santrallerinin de hedef alınacağı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, İran'ın Hark Adası'na asker göndermek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
ABD ORDUSU, İRAN'IN "F-15" AÇIKLAMASINI REDDETTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın "ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdük" yönündeki iddiasını reddettiklerini belirtti.
CENTCOM, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın F-15 düşürülmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Paylaşımda, "İran rejiminin kısa süre önce İran semalarında bir ABD F-15 uçağını düşürdüğü iddiası yanlıştır. ABD kuvvetleri, 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında 8 binden fazla savaş uçuşu gerçekleştirdi. İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi" ifadelerine yer verildi.
“İSRAİL TAMPON BÖLGE OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR”
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ülkenin güneyindeki köprüleri hedef almasına ilişkin, İsrail'in Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanından koparmayı amaçladığını söyledi.
Avn, "Bu, insani yardımın ulaştırılmasını engellemekte ve bir tampon bölge oluşturma, işgali sağlamlaştırma ve İsrail'in Lübnan topraklarına yayılmasını kolaylaştırma yönündeki şüpheli bir planın parçasıdır" dedi.
TEL AVİV'DE 15 KİŞİ YARALANDI
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde 20 noktaya füze parçalarının düşmesi nedeniyle 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
İRAN 5 BİNİ AŞKIN FÜZE VE İHA KULLANDI
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, misilleme konseptinde bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşı 5 bin 354 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.
İran'ın kullandığı füze ve İHA'ların yüzde 39,30'u BAE'yi, yüzde 15,78'i İsrail'i, yüzde 15,30'u Kuveyt'i, yüzde 12,22'si Suudi Arabistan'ı, yüzde 7,19'u Bahreyn'i, yüzde 5,25'i Ürdün'ü, yüzde 4,78'i Katar'ı, yüzde 0,13'ü Umman'ı ve yüzde 0,06'sı ise Türkiye'yi hedef aldı.
“HÜRMÜZ'Ü TAMAMEN KAPATIRIZ”
İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, ABD ve İsrail başta olmak üzere bölgedeki enerji santrallerine saldıracağını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’daki ekonomik çıkarlarının tamamen yok edilmesini amaçlayan "büyük cihat için her şeyin hazır" olduğu belirtilerek misillemede izlenecek yola ilişkin şu maddelere yer verildi:
"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır. Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketler tamamen yok edilecektir. Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."
Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, boğazın henüz tamamen kapatılmadığı, İran’ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği tekrarlandı.
İSRAİL, LÜBNAN'DA KÖPRÜ BOMBALADI
İsrail Başbakanı, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini de ifade etti.
İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.
Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İRAN'DA SAVAŞ NEDENİYLE 210 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanı Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail'in saldırılarında 210 çocuğun hayatını kaybettğini açıkladı. İranlı bakan saldırılarda bin 510 çocuğun da yaralandığını, 300 sağlık merkezinin hasar gördüğünü ve yaklaşık 30 ambulansın da kullanılamaz halde geldiğini söyledi.
TRUMP GÖZÜNÜ DEMOKRATLARA DİKTİ, HAVAALANLARINA ICE'I GÖNDERDİ
ABD Başkanı Donald Trump da Truth üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, "İran'ın ölümüyle birlikte, Amerika'nın en büyük düşmanı artık radikal solcu, son derece beceriksiz Demokrat Parti'dir." dedi. Bir başka paylaşımında da Trump, 23 Mart'ta ABD Gümrük Muhafaza Birimi ICE'ın havaalanlarında görev yapacaklarını duyurdu.
İRAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'IN TEHDİTLERİNE YANIT
İran'ın Mehr haber ajansına göre İran'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki temsilcisi “Düşman gemileri” hariç diğer gemilerin güvenlik ve emniyet düzenlemeleri koordinasyonu ile Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın deniz güvenliğini artırmak ve denizcileri korumak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ve diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. İranlı yetkili ayrıca "ABD ve İsrail saldırıları Hürmüz'deki mevcut durumun nedenidir" diye konuştu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın “İran'ın elektrik şebekelerine saldırı” tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edileceğini" söyledi. Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarına" dair tehditlerine yanıt verdi. İran Meclis Başkanı, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir.”
İRAN, F-15 DÜŞÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ
İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, bir F-15 tipi bir savaş uçağının vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi. Öte yandan, ABD ve İsrail'den F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.
KATAR'DA DÜŞEN HELİKOPTERDE 3 TÜRK ŞEHİT OLDU
Katar Savunma Bakanlığı, rutin bir görev sırasında teknik arıza yaşayan ve bölgesel sulara düşen helikopterlerinden birinin aranmasına başlandığını bildirdi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre kazada 7 kişi öldü.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu kazada 1 Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2 ASELSAN personeli 3 teknisyenin yer aldığını ve yaşamlarını kazada yitirdiklerini belirtti. Kaza kırımın kesin nedeninin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucu belirleneceği ifade edildi.
İRAN HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİLERDEN 2 MİLYON DOLAR ALIYOR
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti alındığını belirtti. Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
İran’ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı’nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti. Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.
İRAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ
İsrail ordusu yeni günde İran'ın yeni bir füze dalgası başlattığını söyledi. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen tehdidi engellemek için çalıştığı belirtildi.
İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alınmasının ardından İran İsrail'e misilleme saldırısı yaptı. İsrailli yetkililer ülkenin güneydeki Arad kentine düzenlenen İran füze saldırısında en az 88 kişinin yaralandığını ve Dimona yakınlarındaki önceki İran saldırısı da dahil olmak üzere yaralı sayısının 100'ü geçtiğini açıkladı.
Nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi füzelerle vuruldu. Kısa süre sonra İsrail'in Arad kentine de büyük bir saldırı yapıldı. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal o noktayı görüntüledi.
İran'ın vurduğu Arad'daki yıkımı NTV ekibi görüntüledi
İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, güney İsrail'deki "askeri tesisleri" ve güvenlik merkezlerini hedef aldıklarını belirtti. İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, X'te yaptığı bir paylaşımda, ülkenin hava savunmasının çalıştığını ancak saldırıları engellemediğini söyledi. "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız," dedi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Arad'a yapılan saldırının ardından başbakanlık ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam oldu," dedi. Açıklamada, "Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya kararlıyız," ifadesi kullanıldı.
NETANYAHU'DAN “SAVAŞA KATILIN” ÇAĞRISI
Öldü mü, görüntüleri yapay zeka mı tartışmalarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın misilleme saldırısına hedef olan İsrail'in Arad kentinde incelemelerde bulundu. Netanyahu burada savaşa katılım çağrısı yaptı. İran'ın geçtiğimiz günlerde İngiliz-ABD üssü Diego Garcia'yı 4 bin km menzilli bir kıtalararası balistik füze ile hedef almasına gönderme yapan Netanyahu, İran'ın artık Avrupa'nın içlerine kadar ulaşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. "Sürekli uyarıyorum, artık Avrupa'nın derinliklerine kadar ulaşabilecek kapasiteleri var,” diyen Netanyahu, liderlere İran'a karşı savaşa katılma çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyona yönelik uluslararası destek eksikliğinden şikayet duyduğunu belirten Netanyahu, daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Netanyahu, geceki saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları komutanlarını hedef alacaklarını söyledi.
ABD'DEN HÜRMÜZ TEHDİTİ
ABD Başkanı Donald Trump, savaşın "sonlandırılmasından" bahsetmesinden sadece bir gün sonra, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde İran'ın enerji santrallerini "yok etmekle" tehdit etti.
İranlı yetkililer, devam eden ABD-İsrail saldırılarında bin 400'den fazla kişinin öldüğünü ve 200'den fazla şehrin vurulduğunu söylüyor.
ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı turu başlatmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtildi. İran ordusu, Tahran semalarında bir ABD-İsrail silahlı insansız hava aracını ele geçirip düşürdüğünü açıkladı.
KÖRFEZ'DE İHA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan, İran'dan ülkeye ateşlenen yaklaşık 60 insansız hava aracını ele geçirdiğini söyledi. Irak'ta, son 24 saat içinde ülke genelinde ve bölgede ABD üslerine karşı 21 saldırı düzenlediği açıklandı.