İran Savaşı'nda 24. gün. "ABD düştüğü bataklıktan kurtulmaya çalışıyor"

“SAHTE HABERLERLE FİYATLAR MANÜPLE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"



Reuters haber ajansına Trump'ın açıklamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İranlı bir yetkili, ABD'nin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşme talebinde bulunduğunu, ancak Tahran'ın henüz bir cevap vermediğini söyledi. Yetkili İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin konuyu henüz değerlendirmediğini kaydetti.



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD ile herhangi bir görüşme olmadığını söyledi ve “sahte haberlerle petrol fiyatları manipüle edilmeye çalışılıyor” dedi. İran halkının saldırganların tamamen ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmalarını istediğini söyleyen Galibaf, “Sahte haberlerle ABD düştüğü bataklıktan kurtulmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada İran Devrim Muhafızları İsrail'deki hedeflere ve bölgedeki ABD üslerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada "ABD’nin aldatıcı başkanının çelişkili tutumu, bizi savaş cephesinden ve düşmanla mücadeleyi sürdürmekten alıkoymaz. Trump’ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir. Bu süreç, nihai zafere ulaşılıncaya kadar sürecektir" denildi.

ABD BASINI: ARABULUCULAR İSLAMABAD'DA GÖRÜŞME İÇİN ÇALIŞIYOR

ABD'li Axios İsrailli bir yetkiliye dayanarak yaptığı haberinde arabulucu ülkelerin İran Meclis Başkanı Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı DJ Vance, Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bu hafta bir toplantı organize etmeye çalıştığını aktardı.



TRUMP: ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK SALDIRILAR 5 GÜN SÜREYLE ERTELENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na dair açıklamalar yaptı. Trump, ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyleyerek “Orta Doğu'daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi” konusunda görüşüldüğünü söyledi.

Trump, “Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.

Trump'ın açıklamaları piyasalarca hemen olumlu karşılanırken Brent petrol fiyatı 108'den 98 dolar'a geriledi.

ABD Başkanı daha sonra Fox'a konuştu. “İran bir anlaşma yapmak için can atıyor. Bu 5 gün içinde ya da daha kısa sürede olabilir” dedi.

Açıklamasının ardından medya kuruluşlarına konuşmaya devam eden ABD Başkanı Trump, AFP'ye telefonla yaptığı kısa açıklamada, İran'la ilgili soruya "İşler çok iyi gidiyor" yanıtını verdi.

Trump daha sonra havaalanında konuştu. ABD Başkanı, İran'la “iyi görüşmelerin” yapıldığını, bazı önemli konularda uzlaşma sağlandığını, görüşmelerin gidişatına göre çatışmanın bitebileceğini söyledi. Trump, “Biz de onlar da anlaşma yapmak istiyor, bugün telefonda konuşabilirim, İran'ın üst düzey liderliği ile görüştük, Mücteba Hamaney'den haber almadık, yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum. Onun ölü olmasını istemiyorum. Ama Hamaney'in oğlunu lider olarak görmüyorum. Orta Doğu'da barış istiyoruz, nükleer silah istemiyoruz. Anlaşma olursa İran için ve bölge için çok iyi olurdu. İsrail, şimdi sahip olduğumuz durumla ilgili mutlu olacaktır. İran'ın petrolden herhangi bir para kazandığını sanmıyorum. Bir anlaşmayı garanti edemem, İranlıları ben aramadım, onlar aradı. Ama eğer anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu almamız çok kolay olacak. İran'ın telekomünikasyonu yok, büyük iletişim eksiklikleri var" dedi.



Trump, uzlaşılan 15 noktanın olduğunu söyledi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştıklarını savundu. ABD Başkanı, anlaşma sağlandığında petrol fiyatlarının “taş gibi düşeceğini” öne sürdü.



Anlaşma olursa İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu alacaklarını söyleyen Trump, görüşmelerin başarısız olması durumunda ise İran'ı bombalamaya devam edeceklerini kaydetti.

İRAN, TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI

İran'ın Fars haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile "verimli" görüşmeler hakkındaki açıklamasına rağmen, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişim olmadığını belirtti. İran'ın Batı Asya genelindeki enerji santrallerini hedef alacağı uyarısının ardından Trump'ın geri adım attığı ve İran enerji santrallerini hedef almaktan vazgeçtiği belirtildi.

Tasnim haber ajansı da İran'ın saldırılara karşılık vermeye ve topraklarını geniş çapta savunmaya devam edeceğini belirtti. Tasnim, "psikolojik savaş devam ettiği sürece" Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına karşı, “Amacı enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak. Tahran ile Washington arasında bir görüşme yok." dedi.

İsrail ordusu da bu açıklamaların yapıldığı sırada, Tahran'a saldırılar düzenlediğini duyurdu.



Kremlin ise Trump'ın müzakere açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “İran konusunda durumun kısa sürede barış rotasına girmesini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

İSRAİL LÜBNAN'DA BİR KÖPRÜYÜ DAHA HEDEF ALDI

İsrail ordusu, saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra Lübnan'ın güneyindeki bir köprüyü daha hedef aldı. Ülkenin güney batısında Hasbaya ve Mercayun bölgelerini birbirine bağlayan Dellafe Köprüsü İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.



Dellafe Köprüsü, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran, güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını oluşturmasının yanı sıra doğuda Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılıyordu. İsrail ordusu, dün de nehir üzerindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Kasımiye Köprüsü'ne iki kez hava saldırısı düzenlemişti.

İNGİLTERE: İRAN BİZİ HEDEF ALMIYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada, İran'ın İngiltere anakarasını hedef aldığına dair herhangi bir değerlendirme yapılmadığını söyledi. Starmer gazetecilere, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair herhangi bir değerlendirme yok" dedi.

Hafta sonu İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlattığı yönündeki haberlerin ardından, İngiltere'nin İran tarafından hedef alınabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ KRİZİNE YANIT

İran Savunma Konseyi, tüm dünyanın kilitlendiği Hürmüz Boğazı krizine dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Savaşan olmayan devletlerin Hürmüz'den geçmesinin tek yolunun İran ile koordinasyon sağlamaktır.” ifadeleri kullanılırken, İran sahillerine ya da adalarına yapılacak bir saldırının Körfez'in yollarını ve iletişim hatlarını kesmeye yol açacağı ve İran sahili de dahil olmak üzere İran'ın patlayıcı deniz mayınları döşeyeceği belirtildi.

İran Savunma Konseyi, İran'ın "karşılıklı misilleme" yapmaya kararlı olduğunu, aynı zamanda enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik saldırıya "acil ve yıkıcı bir yanıt" vermeye de hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı da, İran'ın Diego Garcia Üssü'nü füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu olarak nitelendirdi.

TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün paylaştığı mesajda Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tüm gemi trafiğine "tamamen açmaması" durumunda İran enerji santrallerinin hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları bu tehdite cevap vererek, İran'ın elektrik santrallerine bir saldırı olması durumunda, bölgede İsrail'in ve Amerikan üslerine elektrik sağlayan santrallere misilleme yapacağını açıkladı. “Elektriğe vurursanız biz de elektriğe vururuz” mesajı verilen açıklamada, Devrim Muhafızları “herhangi bir tehdite aynı seviyede karşılık vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İran devlet medyasında yayınlanan açıklamada, “Yalancı ABD Başkanı, Devrim Muhafızları'nın su arıtma tesislerine saldırmayı ve bölgedeki ülkelerin halkına zorluk çıkarmayı amaçladığını iddia etti.” denildi

Gece boyunca siren seslerinin duyulduğu İsrail'inTel Aviv kenti İran'ın misillemelerinin hedefi oldu. 22 Mart'ta Tel Aviv'i hedef alan, havada hava savunma sistemi tarafından engellenen ve infilak etmeyen bir İran füzesi bir okul bahçesine düştü. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal o füzenin enkazını görüntüledi. Patlamamış füzenin İran'ın Fettah füzesi olabileceği belirtilirken, düşen füze nedeniyle ölüm ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.