İran Savaşı'nda 24. gün. İran, tehditlere karşı "göze göz" dedi

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 24. güne girildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün paylaştığı mesajda Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tüm gemi trafiğine "tamamen açmaması" durumunda İran enerji santrallerinin hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları bu tehdite cevap vererek, İran'ın elektrik santrallerine bir saldırı olması durumunda, bölgede İsrail'in ve Amerikan üslerine elektrik sağlayan santrallere misilleme yapacağını açıkladı. “Elektriğe vurursanız biz de elektriğe vururuz” mesajı verilen açıklamada, Devrim Muhafızları “herhangi bir tehdite aynı seviyede karşılık vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İran devlet medyasında yayınlanan açıklamada, “Yalancı ABD Başkanı, Devrim Muhafızları'nın su arıtma tesislerine saldırmayı ve bölgedeki ülkelerin halkına zorluk çıkarmayı amaçladığını iddia etti.” denildi.

FÜZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, savaşın 24. gününde Tahran'daki İran altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını söyledi. İran basını, hava saldırısının İran'ın kuzeybatısındaki Urmiye şehrindeki binaları vurduğunu söyledi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı açıklamada İran'ın misilleme saldırısına başladığını, İran'dan ateşlenen füzeleri önlemek için çalıştığını ve halkı sığınaklara girmeye çağırdığını söyledi.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin bazılarının Kudüs semalarında görüldüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da, Riyad'a doğru fırlatılan iki balistik füzeden birinin önlendiğini, diğerinin ise ıssız bir bölgeye düştüğünü açıkladı.