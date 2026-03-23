İran Savaşı'nda 24. gün. Trump'tan "5 gün saldırıları erteliyoruz" mesajı

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 24. güne girildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na dair açıklamalar yaptı. Trump, ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyleyerek “Orta Doğu'daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi” konusunda görüşüldüğünü söyledi.

Trump, “Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.

İNGİLTERE: İRAN BİZİ HEDEF ALMIYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada, İran'ın İngiltere anakarasını hedef aldığına dair herhangi bir değerlendirme yapılmadığını söyledi. Starmer gazetecilere, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair herhangi bir değerlendirme yok" dedi.

Hafta sonu İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlattığı yönündeki haberlerin ardından, İngiltere'nin İran tarafından hedef alınabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ KRİZİNE YANIT

İran Savunma Konseyi, tüm dünyanın kilitlendiği Hürmüz Boğazı krizine dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Savaşan olmayan devletlerin Hürmüz'den geçmesinin tek yolunun İran ile koordinasyon sağlamaktır.” ifadeleri kullanılırken, İran sahillerine ya da adalarına yapılacak bir saldırının Körfez'in yollarını ve iletişim hatlarını kesmeye yol açacağı ve İran sahili de dahil olmak üzere İran'ın patlayıcı deniz mayınları döşeyeceği belirtildi.

İran Savunma Konseyi, İran'ın "karşılıklı misilleme" yapmaya kararlı olduğunu, aynı zamanda enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik saldırıya "acil ve yıkıcı bir yanıt" vermeye de hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı da, İran'ın Diego Garcia Üssü'nü füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu olarak nitelendirdi.

TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün paylaştığı mesajda Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tüm gemi trafiğine "tamamen açmaması" durumunda İran enerji santrallerinin hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları bu tehdite cevap vererek, İran'ın elektrik santrallerine bir saldırı olması durumunda, bölgede İsrail'in ve Amerikan üslerine elektrik sağlayan santrallere misilleme yapacağını açıkladı. “Elektriğe vurursanız biz de elektriğe vururuz” mesajı verilen açıklamada, Devrim Muhafızları “herhangi bir tehdite aynı seviyede karşılık vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İran devlet medyasında yayınlanan açıklamada, “Yalancı ABD Başkanı, Devrim Muhafızları'nın su arıtma tesislerine saldırmayı ve bölgedeki ülkelerin halkına zorluk çıkarmayı amaçladığını iddia etti.” denildi

Gece boyunca siren seslerinin duyulduğu İsrail'inTel Aviv kenti İran'ın misillemelerinin hedefi oldu. 22 Mart'ta Tel Aviv'i hedef alan, havada hava savunma sistemi tarafından engellenen ve infilak etmeyen bir İran füzesi bir okul bahçesine düştü. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal o füzenin enkazını görüntüledi. Patlamamış füzenin İran'ın Fettah füzesi olabileceği belirtilirken, düşen füze nedeniyle ölüm ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.