İran Savaşı'nda 24'üncü gün. Tahran'dan Hürmüz, ABD'den Hark tehdidi
23.03.2026 04:04
Son Güncelleme: 23.03.2026 05:10
ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, karşılıklı saldırılarla üçüncü haftayı geride bıraktı. İsrail ve ABD orduları gece boyunca İran'ın çeşitli bölgelerini bombaladı. İran ise İsrail ile Amerikan üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemeler yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Avrupa ülkelerini savaşa çağırdı. İran Hürmüz'ü tamamen kapatmakla tehdit ederken, ABD Hark Adası'nın işgali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. İşte son gelişmeler...
ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI RESTLER
ABD Başkanı Donald Trump, dün "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini vurmakla" tehdit etti. Trump “İran Hürmüz'ü açmazsa ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.” dedi. ABD yönetimi Hark Adası'nın işgali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklarken İran'dan da yanıt gecikmedi.
İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını açıkladı. Açıklamada bölgedeki ABD ortaklığındaki tüm şirketlerin ve ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santrallerinin de hedef alınacağı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, İran'ın Hark Adası'na asker göndermek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin “Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu.