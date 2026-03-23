İran Savaşı'nda 24'üncü gün. Tahran'dan Hürmüz, ABD'den Hark tehdidi

23.03.2026 04:04

Son Güncelleme: 23.03.2026 05:10

NTV - Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, karşılıklı saldırılarla üçüncü haftayı geride bıraktı. İsrail ve ABD orduları gece boyunca İran'ın çeşitli bölgelerini bombaladı. İran ise İsrail ile Amerikan üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemeler yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Avrupa ülkelerini savaşa çağırdı. İran Hürmüz'ü tamamen kapatmakla tehdit ederken, ABD Hark Adası'nın işgali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. İşte son gelişmeler...

04:00
İSRAİL, LİTANİ NEHRİ'NDEKİ GEÇİŞ NOKTASINI İMHA ETTİ
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Litani Nehri üzerindeki önemli bir geçiş noktasının imha edildiği aktarıldı. Hizbullah güçlerinin, söz konusu geçiş noktasını, Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçmek ve İsrail'e karşı saldırılarda kullanılan binlerce silah, füze ve roketatarı taşımak için kullandığı öne sürüldü.
03:26
TAHRAN'DA PATLAMALAR SÜRÜYOR
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da gece boyu patlama sesleri duyuldu. Patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, İran hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı görüldü.​​​​​​​
Anadolu Ajansı
03:00
İSRAİL, BEN GURİON HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARI KISITLADI
İsrail, İran'ın ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona'ya yaptığı misillemelerin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlara kısıtlama getirdi. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine havalimanındaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Regev saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü vurguladı. Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.
Anadolu Ajansı
02:30
İSRAİL ORDUSU: İRAN VE HİZBULLAH'A SALDIRILAR BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜRECEK
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi. Savaşa ilişkin hakkında bilgi veren Defrin, İran'da aralıksız devam eden saldırılarda şu ana kadar İsrail ordusunun 10 binden fazla mühimmat kullandığını kaydetti.
02:00
İRAN MİSİLLEMELERİ SÜRÜYOR
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile güney bölgesinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin önleme çalışması yaptığı bildirildi. Gece yarısı itibarıyla İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo misillemenin ardından İran'ın ateşlediği füzeler, birkaç dakika aralıklarla İsrail'in güney ve orta kesimini hedef alırken Tel Aviv ve çevresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı. İran'a ait çok başlıklı bir füze İsrail semalarında görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv çevresindeki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'a İran füzesinin parçalarının isabet ettiğini, yine güneydeki bir yerleşimde ise isabet eden füze parçasının yangına neden olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ekiplerin isabet olan bölgelere sevk edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapılacağını açıkladı.
Anadolu Ajansı
01:31
BAĞDAT'TA ABD ELÇİİLİĞİNE SALDIRI
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı’ndaki ABD Büyükelçiliği'nin lojistik destek birimine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Uluslararası Bağdat Havalimanında bulunan lojistik destek birimine yönelik saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Irak makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Reuters
01:00
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A DERİN VE UZUN ADELİ İŞGAL TEHDİDİ
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde derin ve uzun vadeli işgal mesajı verdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, dün Kuzey Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Zamir, burada Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin yeni planları onaylarken Hizbullah'a karşı saldırılarının yeni başladığını ve İran'a yönelik saldırıların tamamlanmasının ardından hareketin "tek başına ve izole kalacağını" iddia ederek, "Hizbullah’a karşı operasyon uzun soluklu ve biz buna hazırız." ifadesini kullandı. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2 binden fazla hedefe saldırı düzenlediklerini kaydeden Zamir, "organize bir plana göre kara ve hava saldırılarını genişletmeye hazırlandıklarını" belirtti. Zamir, "uzun vadeli güvenlik sağlanana kadar durmayacaklarını" ve "İsrail ordusunun ileri savunma pozisyonunu güçlendirdiğini" iddia etti.
Anadolu Ajansı
00:45
"ABD HARK ADASI'NA ÇIKARMA YAPMAK İÇİN HAZIRLIKLARI HIZLANDIRDI" İDDİASI
ABD'nin İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na çıkarma yapma hazırlıkları kapsamında bölgeye personel sevkiyatını hızlandırdığı iddia edildi. İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenlemeyi değerlendiriyor. Üst düzey ABD'li yetkililer, son günlerde İsrail ve diğer ülkelerdeki muhataplarına ABD'nin Hark Adası'nı işgal etmek için saldırı başlatmaktan başka seçeneği kalmayabileceğini savundu. Konuya vakıf ABD'li bir kaynak, Amerikan ordusunun Hark Adası'na çıkarma yapmak için Orta Doğu'ya binlerce deniz piyadesi ve donanma personeli sevkiyatını hızlandırdığını söyledi. Haberde, bu sevkiyatın, hafif uçak gemisi işlevi gören amfibi saldırı gemisi USS Boxer'ın yanı sıra amfibi nakliye gemileri USS Portland ve USS Comstock'tan oluşan USS Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nu kapsadığı ve bu üç geminin yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve ek muharebe personelini taşıdığı belirtildi.
NTV
00:30
İSRAİL, LÜBNAN'DA KÖPRÜ BOMBALADI
İsrail Başbakanı, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini de ifade etti. İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi. Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Reuters
00:00
İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DA FOSFOR BOMBASI KULLANDI
İran'ın yanı sıra Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef aldığı, İsrail askerleri ile Hizbullah arasında beldede çatışmaların yaşandığı bildirildi. İsrail ordusu dün de Nakura'ya karadan sızma girişiminde bulunmuş, Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girmişti. İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.
Reuters

ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI RESTLER

 

ABD Başkanı Donald Trump, dün "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini vurmakla" tehdit etti.  Trump  “İran Hürmüz'ü açmazsa ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.” dedi. ABD yönetimi Hark Adası'nın işgali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklarken İran'dan da yanıt gecikmedi. 

 

İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını açıkladı. Açıklamada bölgedeki ABD ortaklığındaki tüm şirketlerin ve ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santrallerinin de hedef alınacağı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, İran'ın Hark Adası'na asker göndermek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. 

 

Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin “Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu.

