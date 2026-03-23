İran Savaşı'nda 24'üncü gün. Tahran'dan Hürmüz, ABD'den Hark tehdidi

ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI RESTLER

ABD Başkanı Donald Trump, dün "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini vurmakla" tehdit etti. Trump “İran Hürmüz'ü açmazsa ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir.” dedi. ABD yönetimi Hark Adası'nın işgali dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklarken İran'dan da yanıt gecikmedi.

İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını açıkladı. Açıklamada bölgedeki ABD ortaklığındaki tüm şirketlerin ve ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santrallerinin de hedef alınacağı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı açıklamada, İran'ın Hark Adası'na asker göndermek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırılara katılmamış olan ülkelere ait gemilerin “Tahran'ın koordinasyonuyla Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu.