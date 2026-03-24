İran Savaşı'nda 25. gün. "ABD, İran'ı vurmaya devam edecek"
24.03.2026 09:45
Son Güncelleme: 24.03.2026 10:10
İsra'in vurduğu Beyrut'ta dumanlar yükseliyor
ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 25. güne girildi. İran'ın İsrail'e misillemeleri devam ediyor. İşte son gelişmeler...
ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Mart'ta verdiği demeçlerde İran'la görüşmeler yapıldığını söylemesi ve enerji altyapılarına olası saldırıları ertelemesi olumlu karşılanmış ve savaşın bitebileceğine dair yorumların artmasına sebebiyet vermişti.
ABD basını, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına devam edeceğini, Trump'ın saldırıları ertelemesinin sadece enerji tesislerini kapsayacağını ifade ediyor.
ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji şebekesine yönelik saldırı planını beş gün ertelemişti. İran daha sonra ABD ile müzakerelere girdiğini yalanladı. Bir ABD yetkilisi “Beş günlük saldırı durdurma kararı sadece enerji tesislerini kapsıyor. Askeri tesisler, donanma, balistik füzeler ve savunma sanayi üssü için geçerli değil. Operasyonun ilk girişimleri devam edecek.” ifadelerini kullandı. Trump'ın İran ile görüşmelerine İsrail'in taraf olmadığı belirtildi.
İSRAİL'DE YARALI SAYISI 4 BİN 829
İsrail Sağlık Bakanlığı, savaşın İsrail'deki boyutuna dair açıklamalarda bulundu. Buna göre savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 4 bin 829 kişi yaralandı. Bu yaralılardan 111'inin hala hastanede tedavi altında olduğu, 12 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Son 24 saatte de 122 kişinin İran'ın misilleme saldırılarında yaralandığı ifade edildi.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e çok sayıda füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Füzelerin İsrail'in bazı bölgelerinde, özellikle Tel Aviv'de, hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Füzelerin engellenmesi sonucu düşen enkaz nedeniyle kuzey İsrail'deki bazı evler hasar gördü. Herhangi bir ölüm bildirilmedi. İsrail'in güneyinde de çeşitli yaralanmaların bildirildiği açıklandı.
İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf
"ABD, GALİBAF'I POTANSİYEL LİDER OLARAK GÖRÜYOR"
ABD Başkanı Trump'ın görüşmeler gerçekleştirdik dediği İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, hiçbir müzakerenin gerçekleşmediğini söyledi.
Kalibaf, X'te yazdığı yazıda, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kaçmak için kullanılıyor" dedi.
İran Devrim Muhafızları, ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattıklarını ve Trump'ın sözlerini "eskimiş" ve Tahran'ın mücadelesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan "psikolojik operasyonlar" olarak nitelendirdi.
Politico'nun iki ABD'li yetkiliye atıfta bulunarak, Trump yönetimi'nin İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı potansiyel bir ortak ve hatta gelecekteki bir lider olarak değerlendirdiğini öne sürdü.
Buna göre, Beyaz Saray'daki bazı kişiler Galibaf'ı, İran'ı yönetebilecek ve savaşın bir sonraki aşamasında Trump yönetimiyle müzakere edebilecek, iş birliğine açık bir ortak olarak görüyor.