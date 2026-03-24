İran Savaşı'nda 25. gün. "ABD, İran'ı vurmaya devam edecek"

"ABD, GALİBAF'I POTANSİYEL LİDER OLARAK GÖRÜYOR"

ABD Başkanı Trump'ın görüşmeler gerçekleştirdik dediği İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, hiçbir müzakerenin gerçekleşmediğini söyledi.

Kalibaf, X'te yazdığı yazıda, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kaçmak için kullanılıyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları, ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattıklarını ve Trump'ın sözlerini "eskimiş" ve Tahran'ın mücadelesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan "psikolojik operasyonlar" olarak nitelendirdi.

Politico'nun iki ABD'li yetkiliye atıfta bulunarak, Trump yönetimi'nin İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı potansiyel bir ortak ve hatta gelecekteki bir lider olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

Buna göre, Beyaz Saray'daki bazı kişiler Galibaf'ı, İran'ı yönetebilecek ve savaşın bir sonraki aşamasında Trump yönetimiyle müzakere edebilecek, iş birliğine açık bir ortak olarak görüyor.