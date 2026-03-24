İran Savaşı'nda 25. gün. Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu.

Savaşın 25. gününde İran, yönetim kadrosuna yeni bir isim atadı.

İran'da saldırılarda öldürülen üst düzey isimlerden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin görevine gelecek yeni isim seçildi. Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

LARİCANİ'NİN HALEFİ ZÜLKADİR KİM?

Eski bir asker olan Muhammed Bakır Zülkadir, 70 yaşında. Daha önce Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Zülkadir, İran-Irak Savaşı'na katılmış bir isim. 2010'da ordudan ayrılan Zülkadir, daha sonra İran yargı sisteminde stratejik, toplumsal güvenlik ve suç önleme işlerinden sorumlu bakan yardımcı oldu. Ayrıca Mahmud Ahmedinejad döneminde Güvenlik İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcılığı da yaptı.

ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞ UZAK ASYA'YI KORKUTTU: ACİL DURUM İLAN ETTİLER

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, İran'daki savaş ve bunun sonucunda ülkenin enerji arzına yönelik "yakın tehlike" olarak nitelendirdiği duruma yanıt olarak ulusal enerji acil durumu ilan etti. Marcos, medyayla paylaştığı bir kararnameyle, yakıt, gıda, ilaç, tarım ürünleri ve temel malların düzenli hareketini, tedarikini, dağıtımını ve bulunabilirliğini sağlamak için bir komite kurulduğunu belirtti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI BÜYÜK YANKI BULDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Mart'ta verdiği demeçlerde İran'la görüşmeler yapıldığını söylemesi ve enerji altyapılarına olası saldırıları ertelemesi olumlu karşılanmış ve savaşın bitebileceğine dair yorumların artmasına sebebiyet vermişti.

ABD basını, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına devam edeceğini, Trump'ın saldırıları ertelemesinin sadece enerji tesislerini kapsayacağını ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji şebekesine yönelik saldırı planını beş gün ertelemişti. İran daha sonra ABD ile müzakerelere girdiğini yalanladı. Bir ABD yetkilisi “Beş günlük saldırı durdurma kararı sadece enerji tesislerini kapsıyor. Askeri tesisler, donanma, balistik füzeler ve savunma sanayi üssü için geçerli değil. Operasyonun ilk girişimleri devam edecek.” ifadelerini kullandı. Trump'ın İran ile görüşmelerine İsrail'in taraf olmadığı belirtildi.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, "Trump, İran ile anlaşmaya varmaya kararlı görünüyor" ifadesini kullandı. İsrailli yetkililer, İran'ın ise ABD'nin taleplerini kabul etmesinin olasılığının düşük olduğunu söyledi.

İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinden geri adım atmasının üstünden 24 saat geçmeden İsrail ve ABD güçlerinin ülkedeki iki gaz tesisini ve bir boru hattını hedef aldığını öne sürdü.

Fars haber ajansına göre, İsfahan'da bulunan bir gaz idaresi binası ve gaz basıncı düzenleme istasyonu saldırıların hedefi oldu. Tesislerde "kısmi hasarın" meydana geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında, Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki bir elektrik santralinin gaz boru hattı işleme istasyonunun dışındaki bölgeye de bir mühimmat isabet ettiği, kentin valisi tarafından açıklandı.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Filistin topraklarında ve Lübnan'da sivilleri hedef alması durumunda, kuzeydeki ve Gazze Şeridi'ndeki birliklerinin 'sınırsızca' hedef alınacağı konusunda İsrail ordusunu uyardı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan misillemede, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Tel Aviv'deki hasar gören araçları ve binaları görüntüledi.