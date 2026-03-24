İran Savaşı'nda 25. güne girildi. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran'ın son iki günde görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin “çok iyi ve verimli” olduğunu söyledi. İran görüşmeyi yalanladı. İran Devrim Muhafızları bölgedeki ABD üslerine yeni bir saldırı dalgası başlattı.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump enerji altyapılarına saldırı için İran'a verdiği 48 saatlik süreyi 5 gün daha uzattı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Tahran yönetimiyle başarılı bir şekilde müzakere yürüttüklerini söylerken, "Tam ve kesin çözüme yönelik çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Trump, daha sonra başkanlık uçağına binmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, “Çok güçlü görüşmeler yaptık. Nereye varacağını göreceğiz. Neredeyse tüm noktalarda anlaşmaya vardık diyebilirim. Görüşmeleri Witkoff ve Kushner yaptı.” ifadelerini kullandı.



“ÇOK SAYGIN BİR KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ”

ABD Başkanı, telefonla görüşmelere devam edeceklerini belirtirken "İran'dan çok saygın bir kişiyle görüşüyoruz" dedi. Trump, görüştükleri kişinin İran Dini Lideri Mücteba Hamaney olmadığını, Hamaney'in hayatta olup olmadığını da bilmediklerini aktardı.



“İran'da nükleer bomba görmek istemyioruz. Nükleer çalışmalara ait kalıntıları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu konuda anlaştık." diyen Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma da sahip olacaklarını iddia etti.



İRAN'DAN GÖRÜŞME İDDİALARINA YALANLAMA

ABD Başkanı'nın açıklamalarını ise İran tarafı yalanladı. Trump, Tahran'ın yalanlamalarına "Haberleri olmaması normal, altyapılarının büyük bölümünü yok ettik." diyerek yanıt verdi.

Amerikan yayın organı Axios, Amerikan tarafının görüştüğü kişinin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf olduğunu yazdı.

Hatta, bu hafta Amerikan tarafından Witkoff, Kushner ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in katılacağı Galibaf'la bir görüşme planlandığı öne sürüldü. Görüşmenin adresi olarak ise Pakistan'ın başkenti İslamabad işaret edildi.



PAKİSTAN: ABD HEYETİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÜLKEYE GELECEK



Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "savaşı sonlandırma çabalarını kolaylaştırdığını" belirtti.

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor" ifadesini kullandı.



MECLİS BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ancak İran Meclis Başkanı, görüşmenin olmadığını açıklarken, "İran halkı, saldırganların pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını istiyor." dedi. Trump'ı sahte haberlerle petrol fiyatlarını manipüle etmeye çalışmakla suçladı.

Açıklamaların ardından İran Devrim Muhafızları, "ABD Başkanı'nın çelişkili açıklamalarına rağmen saldırılarımız sürecek" diyerek İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine yeni saldırıları duyurdu.



FİDAN'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Axios haber sitesi de savaşın sona erdirilmesi adına Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan üst düzey isimlerin ABD ve İran arasında arabuluculuk yaptığını yazdı.



Savaşı sona erdirmek için ise Ankara yoğun temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Amerikalı yetkililerle telefonda görüştü. Dün ise Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Norveç Dışişleri Bakanı Esten Eide ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.