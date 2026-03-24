İran Savaşı'nda 25. gün. "Trump, İran ile anlaşmaya kararlı görünüyor"
24.03.2026 09:45
Son Güncelleme: 24.03.2026 11:55
İran'ın misillemel saldırılarında hasar gören araçları ve binaları NTV ekibi görüntüledi
ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 25. güne girildi. İsrailli yetkililer "Trump, İran'la anlaşmaya kararlı görünüyor" dedi. İşte son gelişmeler...
ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Mart'ta verdiği demeçlerde İran'la görüşmeler yapıldığını söylemesi ve enerji altyapılarına olası saldırıları ertelemesi olumlu karşılanmış ve savaşın bitebileceğine dair yorumların artmasına sebebiyet vermişti.
ABD basını, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına devam edeceğini, Trump'ın saldırıları ertelemesinin sadece enerji tesislerini kapsayacağını ifade ediyor.
ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji şebekesine yönelik saldırı planını beş gün ertelemişti. İran daha sonra ABD ile müzakerelere girdiğini yalanladı. Bir ABD yetkilisi “Beş günlük saldırı durdurma kararı sadece enerji tesislerini kapsıyor. Askeri tesisler, donanma, balistik füzeler ve savunma sanayi üssü için geçerli değil. Operasyonun ilk girişimleri devam edecek.” ifadelerini kullandı. Trump'ın İran ile görüşmelerine İsrail'in taraf olmadığı belirtildi.
Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, "Trump, İran ile anlaşmaya varmaya kararlı görünüyor" ifadesini kullandı. İsrailli yetkililer, İran'ın ise ABD'nin taleplerini kabul etmesinin olasılığının düşük olduğunu söyledi.
İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinden geri adım atmasının üstünden 24 saat geçmeden İsrail ve ABD güçlerinin ülkedeki iki gaz tesisini ve bir boru hattını hedef aldığını öne sürdü.
Fars haber ajansına göre, İsfahan'da bulunan bir gaz idaresi binası ve gaz basıncı düzenleme istasyonu saldırıların hedefi oldu. Tesislerde "kısmi hasarın" meydana geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında, Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki bir elektrik santralinin gaz boru hattı işleme istasyonunun dışındaki bölgeye de bir mühimmat isabet ettiği, kentin valisi tarafından açıklandı.
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Filistin topraklarında ve Lübnan'da sivilleri hedef alması durumunda, kuzeydeki ve Gazze Şeridi'ndeki birliklerinin 'sınırsızca' hedef alınacağı konusunda İsrail ordusunu uyardı.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan misillemede, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.
NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Tel Aviv'deki hasar gören araçları ve binaları görüntüledi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, savaşın İsrail'deki boyutuna dair açıklamalarda bulundu. Buna göre savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 4 bin 829 kişi yaralandı. Bu yaralılardan 111'inin hala hastanede tedavi altında olduğu, 12 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Son 24 saatte de 122 kişinin İran'ın misilleme saldırılarında yaralandığı ifade edildi.
"ABD, GALİBAF'I POTANSİYEL LİDER OLARAK GÖRÜYOR"
ABD Başkanı Trump'ın görüşmeler gerçekleştirdik dediği İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, hiçbir müzakerenin gerçekleşmediğini söyledi.
Kalibaf, X'te yazdığı yazıda, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kaçmak için kullanılıyor" dedi.
İran Devrim Muhafızları, ABD hedeflerine yeni saldırılar başlattıklarını ve Trump'ın sözlerini "eskimiş" ve Tahran'ın mücadelesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan "psikolojik operasyonlar" olarak nitelendirdi.
Politico'nun iki ABD'li yetkiliye atıfta bulunarak, Trump yönetimi'nin İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı potansiyel bir ortak ve hatta gelecekteki bir lider olarak değerlendirdiğini öne sürdü.
Buna göre, Beyaz Saray'daki bazı kişiler Galibaf'ı, İran'ı yönetebilecek ve savaşın bir sonraki aşamasında Trump yönetimiyle müzakere edebilecek, iş birliğine açık bir ortak olarak görüyor.
İran'ın parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf