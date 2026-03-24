İran Savaşı'nda 25. gün. "Trump, İran ile anlaşmaya kararlı görünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Mart'ta verdiği demeçlerde İran'la görüşmeler yapıldığını söylemesi ve enerji altyapılarına olası saldırıları ertelemesi olumlu karşılanmış ve savaşın bitebileceğine dair yorumların artmasına sebebiyet vermişti.

ABD basını, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına devam edeceğini, Trump'ın saldırıları ertelemesinin sadece enerji tesislerini kapsayacağını ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji şebekesine yönelik saldırı planını beş gün ertelemişti. İran daha sonra ABD ile müzakerelere girdiğini yalanladı. Bir ABD yetkilisi “Beş günlük saldırı durdurma kararı sadece enerji tesislerini kapsıyor. Askeri tesisler, donanma, balistik füzeler ve savunma sanayi üssü için geçerli değil. Operasyonun ilk girişimleri devam edecek.” ifadelerini kullandı. Trump'ın İran ile görüşmelerine İsrail'in taraf olmadığı belirtildi.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, "Trump, İran ile anlaşmaya varmaya kararlı görünüyor" ifadesini kullandı. İsrailli yetkililer, İran'ın ise ABD'nin taleplerini kabul etmesinin olasılığının düşük olduğunu söyledi.

İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinden geri adım atmasının üstünden 24 saat geçmeden İsrail ve ABD güçlerinin ülkedeki iki gaz tesisini ve bir boru hattını hedef aldığını öne sürdü.

Fars haber ajansına göre, İsfahan'da bulunan bir gaz idaresi binası ve gaz basıncı düzenleme istasyonu saldırıların hedefi oldu. Tesislerde "kısmi hasarın" meydana geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında, Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki bir elektrik santralinin gaz boru hattı işleme istasyonunun dışındaki bölgeye de bir mühimmat isabet ettiği, kentin valisi tarafından açıklandı.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Filistin topraklarında ve Lübnan'da sivilleri hedef alması durumunda, kuzeydeki ve Gazze Şeridi'ndeki birliklerinin 'sınırsızca' hedef alınacağı konusunda İsrail ordusunu uyardı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan misillemede, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Tel Aviv'deki hasar gören araçları ve binaları görüntüledi.