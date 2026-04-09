İran savaşında ateşkes pamuk ipliğine bağlı

ABD ile İran arasındaki ateşkes, kırılganlığını ilk gününden göstererek bölgede tansiyonun hemen düşmeyeceğinin sinyali verildi. Ateşkes kapsamında olmadığı belirtilen Lübnan, İsrail tarafından çok şiddetli saldırılarılara uğrarken ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun bölgede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

Truth üzerinden paylaşım yapan Trump, “Amerika geri döndü” dedi. ABD Başkanı, “ABD'ye ait tüm gemiler, uçaklar ve askeri personel, ek mühimmat, silahlar ve halihazırda önemli ölçüde zayıflamış bir düşmanın ölümcül bir şekilde yargılanması ve imha edilmesi için uygun ve gerekli olan her şeyle birlikte, varılan gerçek anlaşma tamamen yerine getirilene kadar İran'da ve çevresinde kalmaya devam edecektir.” diye yazdı.

Trump, “Nükleer silah yok, Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak” diye yazarken eğer anlaşma sağlanamazsa çatışmanın daha büyük bir şekilde başlayacağını söyledi.