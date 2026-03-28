İran Savaşı'nda bir ay geride kaldı. "230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti"

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaşın birinci ayı geride kalıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran ile savaşın “henüz bitmediğini” söyledi.

Trump, ABD’nin İran’da vurulacak “3 bin 554 hedefinin daha bulunduğunu” belirterek operasyonların kısa sürede tamamlanacağını ileri sürdü. Trump daha önce de İran’a karşı zafer ilanında bulunmuştu.



ABBAS ARAKÇİ: ABD'NİN ÇELİŞKİLİ TUTUMU GÜVENSİZLİĞİ ARTIRIYOR



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı. Arakçi, Türkiye ve bazı bölge ülkelerinin devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "bölgedeki mevcut durumun ve güvensizliğin temel nedeni" olarak nitelendirdi.



ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.



Bakan Fidan ise Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımına değindi, mevcut krizin çözümü için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. İran’ın karşı tarafa yönelik güvensizliğinin anlaşılabilir olduğunu belirten Fidan, İran’ın müzakereler sırasında 2 kez askeri saldırıya maruz kaldığını vurguladı.



Taraflar ayrıca, ikili temasların sürdürülmesi ve bölge ülkeleriyle istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ABD ÜSSÜ VURULDU

ABD’li bir yetkiliye göre, İran’ın Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda 12 ABD askeri yaralandı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bir yakıt ikmal tanker uçağının da hasar gördüğü bildirildi.



İRAN: 230'DAN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırılarında ölen ve yaralanan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230’dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1800 çocuğun yaralandığı belirtildi.

“KARA BİRLİKLERİNE İHTİYAÇ YOK”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin hedeflerine “kara birlikleri olmadan” ulaşabileceğini söyledi. Bölgeye binden fazla ek askerin sevk edildiğini belirten Rubio, bunun “farklı senaryolara hazırlık” kapsamında olduğunu ifade etti.

UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİDİYOR

ABD donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisinin çatışma bölgesine yakın bir noktaya konuşlandırılmasının beklendiği bildirildi.

Geminin bölgede halihazırda bulunan iki uçak gemisine katılıp katılmayacağı ya da onların yerini alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, İran’da iki nükleer tesisi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, Yezd’deki bir uranyum tesisi ile Arak’taki kullanılmayan reaktörün vurulduğu belirtildi.

İran’ın batısında ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet medyasına göre saldırılar üç ayrı noktada “yerleşim alanlarını” hedef aldı.

Ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu, bir hamile kadının da yaşamını yitirdiği aktarıldı.