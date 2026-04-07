İran Savaşı'nda kritik saat: 03.00. Trump süreyi uzatacak mı yoksa büyük saldırı başlayacak mı?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 39. güne girilirken savaşı durdurmak için taraflar ve arabulucular diplomatik çözüm arıyor ancak silahlar patlamaya devam ediyor.

ZAMAN İLERLİYOR: KRİTİK SAAT 03.00

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a “ya Hürmüz'ü açın ya da yok edeceğiz” tehditi için verdiği süre yarın gece saat 03.00'da dolacak. Eğer o vakte kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa, taraflar arasında bir anlaşma olmazsa ya da verilen süre uzatılmazsa, ABD Başkanı Trump, İran'daki her köprü ve güç santralinin "yerle bir edileceğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istemesi ve açılmazsa ülkenin enerji tesislerini hedef alacağını söylemesi enerji piyasalarını olumsuz etkileyince Trump, 23 Mart'ta olası ABD saldırılarının ertelendiğini açıklamıştı. Trump, süre dolmadan 27 Mart tarihinde bu kez “İran'ın talebi üzerine” saldırıları 10 gün daha ertelemişti.

ABD Başkanı, 6 Nisan'da dolması beklenen süreye 3 Nisan'da bir erteleme daha yapmıştı. Ekstra 48 saat verdiğini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa, Salı gecesinin “Enerji tesisi günü ve köprü günü” olacağını söyleyerek ABD'nin saldırılara başlayacağını belirtti. Trump'ın verdiği süre TSİ ile 03.00'da doluyor. Eğer Hürmüz Boğazı açılmazsa, bir anlaşma sağlanmazsa ya da Trump yine bir erteleme yapmazsa, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine ve kritik altyapılarına saldırması bekleniyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER HALA ARANIYOR

ABD ve İran arasında savaşı bitirmek için diplomatik yollar aranırken, önce ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sunmuş, Tahran bu ateşkes önerisini aşırı bularak reddetmişti. Kendi şartlarını ABD'ye ileten Tahran'ın teklifi de ABD tarafından reddedilmişti.

Savaşta diplomatik çözüm yolları aranırken, İran'ın Pakistan Büyükelçisi, “Pakistan'ın savaşı durdurmak için pozitif ve verimli çabaları kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor.” diye konuştu.

6 Nisan'da arabulucuların İran ve ABD'ye bir ateşkes planı sunduğu açıklanmış, ancak İran ateşkesi reddederek savaşın kalıcı şekilde durması gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump da ateşkes planını önemli bir adım olarak değerlendirmiş, ancak “yeterli değil” ifadesini kullanmıştı.