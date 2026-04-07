İran Savaşı'nda kritik saat: 03.00. Trump süreyi uzatacak mı yoksa büyük saldırı başlayacak mı?
07.04.2026 09:17
Tahran'da hava saldırıları sonrası dumanlar yükseliyor
İran Savaşı'na diplomatik çözüm aranırken ABD'nin İran'a verdiği zaman dolmak üzere. ABD Başkanı Trump, İran'a gece yarısı saat 03.00'a kadar süre vermişti.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 39. güne girilirken savaşı durdurmak için taraflar ve arabulucular diplomatik çözüm arıyor ancak silahlar patlamaya devam ediyor.
ZAMAN İLERLİYOR: KRİTİK SAAT 03.00
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a “ya Hürmüz'ü açın ya da yok edeceğiz” tehditi için verdiği süre yarın gece saat 03.00'da dolacak. Eğer o vakte kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa, taraflar arasında bir anlaşma olmazsa ya da verilen süre uzatılmazsa, ABD Başkanı Trump, İran'daki her köprü ve güç santralinin "yerle bir edileceğini" söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istemesi ve açılmazsa ülkenin enerji tesislerini hedef alacağını söylemesi enerji piyasalarını olumsuz etkileyince Trump, 23 Mart'ta olası ABD saldırılarının ertelendiğini açıklamıştı. Trump, süre dolmadan 27 Mart tarihinde bu kez “İran'ın talebi üzerine” saldırıları 10 gün daha ertelemişti.
ABD Başkanı, 6 Nisan'da dolması beklenen süreye 3 Nisan'da bir erteleme daha yapmıştı. Ekstra 48 saat verdiğini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa, Salı gecesinin “Enerji tesisi günü ve köprü günü” olacağını söyleyerek ABD'nin saldırılara başlayacağını belirtti. Trump'ın verdiği süre TSİ ile 03.00'da doluyor. Eğer Hürmüz Boğazı açılmazsa, bir anlaşma sağlanmazsa ya da Trump yine bir erteleme yapmazsa, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine ve kritik altyapılarına saldırması bekleniyor.
DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER HALA ARANIYOR
ABD ve İran arasında savaşı bitirmek için diplomatik yollar aranırken, önce ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sunmuş, Tahran bu ateşkes önerisini aşırı bularak reddetmişti. Kendi şartlarını ABD'ye ileten Tahran'ın teklifi de ABD tarafından reddedilmişti.
Savaşta diplomatik çözüm yolları aranırken, İran'ın Pakistan Büyükelçisi, “Pakistan'ın savaşı durdurmak için pozitif ve verimli çabaları kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor.” diye konuştu.
6 Nisan'da arabulucuların İran ve ABD'ye bir ateşkes planı sunduğu açıklanmış, ancak İran ateşkesi reddederek savaşın kalıcı şekilde durması gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump da ateşkes planını önemli bir adım olarak değerlendirmiş, ancak “yeterli değil” ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump
İSRAİL, İRAN'DA TREN YOLCULARINI UYARDI
İsrail ordusu bir uyarı yayınlayarak İran'daki tren kullanacak yolcuları uyardı. İsrail İranlılara “Trenlere ve demiryolu hatlarına yakınlığınız sizin hayatınızı tehlikeye atıyor.” uyarısı yaptı.
BM BUGÜN HÜRMÜZ'Ü OYLAYACAK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik tasarıyı bugün oylaması bekleniyor. Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan Çin, daha önce talep edilen güç kullanımı yetkisine karşı çıkmıştı. Son tasarı metninde daha önceki tasarılarda güç kullanılması için istenen izin teklifi kaldırıldı.
Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Bahreyn'in daha önce hazırladığı taslaklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere Güvenlik Konseyi tarafından kabul görmemişti.
Perşembe günü sunulan önceki taslakta "tüm savunma imkanlarının" kullanılması için yetki talep edilmiş, Çin bu talebe karşı çıktığını açıklamıştı.
Güvenlik Konseyi'ne sunulan tekliflerin kabul edilmesi için on beş üyeden en az dokuz lehte oy toplaması ve beş daimi üye olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
BM Güvenlik Konseyi toplantısı
ABD VE İSRAİL TAHRAN'DA SİNAGOG VURDU
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi. İran basını füzenin isabet ettiği mahallede konutların yanı sıra bir sinagogun da büyük hasar aldığı belirtildi. Sinagogun bazı duvarlarının yıkıldığı ve müştemilatının tahrip olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu da bir açıklama yaparak, “İran'da ve diğer bölgelerdeki “terör rejimi” altyapısına zarar vermek amacıyla başlatılan hava saldırı dalgasının tamamlandığını” ifade etti.
İran'da Mehr haber ajansı, Tahran'ın doğusundaki Pardis'te ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu.