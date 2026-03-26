İran Savaşı'nda misillemeler devam ediyor. Netanyahu'nun hedefi koltuğunu korumak

Başlamasının üzerinden neredeyse 1 ay geçen İran Savaşı'nda karşılıklı misillemeler devam ediyor. Sabah saatlerinde İsrail ordusu, İran tarafından ülkeye çeşitli füzelerin fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

ABD VE İRAN ARASINDA MÜZAKERELER OLUYOR MU OLMUYOR MU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çatışmaları sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya can attığını söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkesinin ABD'nin teklifini incelese de çatışmayı yatıştırmak için görüşme yapma niyetinde olmadığına işaret etti.

Arakçi, ABD ile herhangi bir müzakere yapılmadığını, ancak aracılar aracılığıyla çeşitli mesaj alışverişlerinde bulunulduğunu söyledi.

Arakçi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dost ülkelerimiz aracılığıyla iletilen mesajlara, bizim pozisyonumuzu belirtmek veya gerekli uyarıları yapmak suretiyle yanıt vermemiz, müzakere ya da diyalog olarak adlandırılamaz. Bu, sadece dostlarımız aracılığıyla yapılan bir mesaj alışverişi" dedi.

Trump ise Washington'da düzenlenen bir etkinlikte, İranlı liderlerin "müzakere ettiklerini ve bir anlaşma yapmak istediklerini ancak kendi halkları tarafından öldürülmekten korktukları için bunu söylemeye cesaret edemediklerini" söyledi ve "Ayrıca bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." dedi.

Trump, ABD'nin İran'da kimlerle müzakere ettiğini ise açıklamadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ve İran'ın İsrail'e ve ABD üsleri bulunan Körfez ülkelerine saldırarak karşılık vermesiyle başlayan çatışmalarda birçok üst düzey yetkili de dahil olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetti.

NETANYAHU KOLTUĞUNU KORUMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anketlerde giderek kötüleşen durumu üzerine harekete geçtiği ve hükümetin düşmesini engellemek için yoğun çaba sarfettiği belirtildi. Netanyahu'nun erken seçime gidilmesini önlemek amacıyla 31 Mart'a kadar yeni devlet bütçesini Meclis'ten geçirmek istediği kaydedildi.

İsrail yasalarına göre bütçenin belirtilen tarihe kadar onaylanmaması durumunda 90 gün içinde zorunlu seçime gidilmesi gerekiyor. Savaşın başında Hamaney'in öldürülmesinin ardından Haziran ayında erken seçim yapma fikrini değerlendiren Netanyahu cephesi, İran rejiminin devrilmemesi ve anketlerdeki duraklama nedeniyle stratejisini "zaman kazanma" yönüne çevirdi. Netanyahu, savunma ağırlıklı 225 milyar dolarlık bütçeyi önümüzdeki haftaki son tarihe yetiştirmek için bütçeyi Meclis Finans Komitesi'nden hızla geçirmeye çalışıyor.

Netanyahu'nun meclis çoğunluğunu garantilemek için daha önce hükümetten ayrılan aşırı sağcı ve dindar müttefiklerine yönelik fon aktarımı yoluna gittiği ifade ediliyor. Zorunlu askerlik muafiyeti yasallaşmadığı takdirde bütçeye "hayır" oyu vereceklerini açıklayan Ultra-Ortodoks Şas ve UTJ partilerinin, Netanyahu'nun bu ay dindar okullara yaklaşık 5 milyar Şekel tahsis etmesiyle birliklte geri adım attıkları belirtiliyor.

Kamuoyundaki savaş desteğine rağmen Netanyahu’nun siyasi konumu, 7 Ekim 2023’ten bu yana anketlerde büyük bir değişim göstermiyor. Anketlere göre Likud partisinin sandalye sayısının 34'ten 28'e düşmesi bekleniyor.

HÜRMÜZ KRİZİ'NDE GÜNEY KORE'YE İZİN

İran'dan Güney Kore'ye Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için izin geldi. İranlı yetkililer Güney Kore'ye ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini ancak bunun yalnızca Tahran ile önceden koordinasyon sağlanması şartıyla mümkün olduğunu belirtti.

SAVAŞIN ETKİLERİ ASYA'YI VURUYOR

Filipinler, savaş nedeniyle enerji krizi yaşamaya başladı. Ülkenin enerji yetkilileri yakıt arzı riskleri ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle ülkenin üç enerji şebekesinin tamamında toptan elektrik spot piyasasını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını belirtti. Enerji Düzenleme Komisyonu, 1 Nisan'a kadar kesinleştirilmesi beklenen değiştirilmiş bir yönetimli fiyatlandırma sistemi uygulamayı önerdiğini söyledi.