İran Savaşı'nda sırada kara harekatı mı var?

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 1. ayını geride bırakırken ABD'nin bir kara harekatı yapma olasılığının arttığı belirtiliyor.

Pentagon'un İran'da özel operasyon birimleri ve piyade birliklerini içeren haftalar sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı, ABD Başkan Donald Trump'ın ise bu planları onaylayıp onaylamayacağının henüz belirsiz olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hedeflere kara birlikleri olmadan da ulaşılabileceğini ancak Trump'a stratejik esneklik sağlamak amacıyla bölgeye sevkiyat yapıldığını belirtti.

Yemen'deki İran yanlısı Husiler İsrail'e yönelik ilk saldırılarını gerçekleştirerek çatışmada yeni bir cephe açtı. Bölgeye binlerce deniz piyadesi ve amfibi hücum gemisi sevk eden ABD ordusu takviye güçlerin ulaştığını bildirirken, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu. Küresel enerji arzında tarihin en büyük kesintisine ve binlerce kişinin ölümüne yol açan savaşta, bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye tırmandı.

İsrail, Tahran'daki hükümet altyapısını, nükleer tesisleri ve Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vururken, Lübnan'da 3 gazeteci İsrail saldırılarında yaşamlarını yitirdi. İsrail ordusu da 1 askerin güney Lübnan'da öldürüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü misilleme yapacaklarını açıklarken, Pakistan bandıralı gemilerin boğazdan kısıtlı geçişi için anlaşmaya varıldı. ABD iç siyasetinde ise Kasım ayındaki ara seçimler öncesi halkın desteğini yitiren savaş nedeniyle Trump karşıtı ve savaş karşıtı protestolar ülke geneline yayıldı.