İran Savaşı'nda son durum. Hegseth: Rejim kesinlikle değişti
02.03.2026 17:37
Son Güncelleme: 02.03.2026 17:59
AFP
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı üçüncü gününde devam ediyor. Pentagon operasyonların devam edeceği mesajını verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Bu sözde bir rejim değişikliği savaşı değil ancak rejimin 'kesin olarak' değiştiği kesin" diye konuştu. İşte savaşın üçüncü gününden anlık gelişmeler...
17:58
İSHAFAN'DA NÜKLEER TESİS BÖLGESİNDEN PATLAMA SESLERİ
İran medyası, İshafan'daki nükleer tesis ve hava üssü bölgesinden şiddetli patlama sesleri geldiğini aktardı.
17:33
AMERİKAN SAVAŞ BAKANI: REJİM KESİNLİKLE DEĞİŞTİ
Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, , İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hegseth, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejimin değiştiği kesin. İran nükleer silaha sahip olmayacak." diye konuştu. Hegseth, "ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu söyledi ve operasyonun bitişi için bir tarih vermeyerek "İran operasyonu için bir zaman çerçevesi koyamayız." dedi. Amerikan Savaş Bakanı, Başkan Trump'ın "4 hafta sürebilir" açıklamasına cevaben "4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir." dedi.
17:27
SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜN
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyon, üçüncü gün de devam ediyor. Gün için Türkiye, İran'la sınır geçişini kısıtladı. İran, Lübnan'ı vurmaya başladı, 31 kişi öldü. Çin 'Operasyonları durdurun' çağrısı yaptı. İran'da ölü sayısı 500'ü geçti. İran, Suudi petrol rafinerisini vurdu. İsrail ve ABD, Natazn Nükleer Tesisleri'ni vurdu. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını söyledi. Kuveyt'te 3 ABD uçağı dost ateşiyle düştü. Yunanistan, Güney Kıbrıs'a gemi ve uçak göndermeye karar verdi. CENTCOM, saldırılar genelinde 4 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Hamaney'in eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Katar, LNG üretimini durdurmaya karar verdi.