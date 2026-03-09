Ramazan imsakiyesi banner
İran Savaşı'nda son durum. İran'da yeni dini lideri Hamaney'in oğlu Mücteba oldu

09.03.2026 00:15

09.03.2026 00:21

Emre İliksiz

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar dokuzuncu gününde. Çatışmalar tüm şiddetini korurken taraflardan savaşın akıbetine dair açıklamalar geldi. İşte dakika dakika son gelişmeler...

00:05
İRAN YENİ LİDERİNİ SEÇTİ
İran Uzmanlar Meclisi, İsrail-ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçildiğini açıkladı.
22:37
ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
ABD'den yapılan açıklamaya göre, İran'a yönelik operasyonlar sırasında ölen askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.
21:40
MACRON, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı. Pezeşkiyan ile görüşmesinde İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine saldırılar düzenlemesine değinen Macron, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini vurguladım" dedi.Macron, "İran ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasını sona erdirerek deniz seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almalıdır. Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik programlarının geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerinin tamamı karşısında, mevcut krizin kaynağı olan bu durumlara ilişkin derin endişelerimizi yineledim. Bu hayati zorlukların üstesinden gelmek, gerilimin tırmanmasını durdurmak ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha fazla gereklidir. İletişimde kalmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
20:00
TRUMP: YENİ LİDER ONAY ALMAZSA, VADESİ UZUN OLMAZ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran’daki yeni dini lider seçimine değindi. Trump, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran’ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi. Trump, İran’ın eski rejimiyle bağlantıları olan birini onaylamaya hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise, "Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var" ifadelerini kullandı.
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların dokuzuncu gününde, çatışmalar tüm şiddetini korurken taraflardan savaşın akıbetine dair açıklamalar geldi. 

HAMANEY'İN HALEFİ SEÇİLDİ Mİ?

 

Gün içinde İran'ın yeni dini liderini seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin yeni lideri seçtiği belirtildi. İran'ın Mehr haber ajansının aktardığına göre, yeni liderin seçildiği ancak ismin güvenlik nedeniyle açıklanmadığı belirtildi. Ancak daha sonra NBC kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yeni dini liderin çok yakında seçileceğini söyledi.

TRUMP: KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınında çıkan ve Türkiye dahil bölgede rahatsızlık yaratan "ABD istihbaratı, rejime karşı savaşması için İranlı muhalif Kürtleri silahlandırmayı değerlendiriyor" iddiasına "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyoruz. Bildiğiniz gibi Kürtlerle çok iyi ilişkilerimiz var. Ama savaşı daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin zarar görmesini veya ölmesini istemiyorum. İran'a girmek istiyorlar ama onlara bunu yapmamalarını söyledim." yanıtını verdi.

İran'a saldırılardan sonra "ülke sınırının muhtemelen aynı kalmayacağını" söyledi. Şu aşamada, savaşı kazandıklarını savunarak İran'la bir anlaşma istemediğini belirtti. Savaşın, İran "teslim olduk" dediğinde biteceğini de sözlerine ekledi.

Tahran ise ABD ve İsrail'e karşı kararlı duruşunu korudu.

 

Devlet televizyonuna röportaj veren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin ülkeyi bölmek istediğine dikkat çekti. "Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor" ifadelerini kullandı. "ABD ve İsrail, Batı Asya'yı tanımıyor" diyen Laricani, "Venezuela'da yaptıklarını İran'da da yapacaklarını zannettiler." dedi.

 