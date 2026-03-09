İran Savaşı'nda son durum. İran'da yeni dini lideri Hamaney'in oğlu Mücteba oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların dokuzuncu gününde, çatışmalar tüm şiddetini korurken taraflardan savaşın akıbetine dair açıklamalar geldi.



HAMANEY'İN HALEFİ SEÇİLDİ Mİ?

Gün içinde İran'ın yeni dini liderini seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin yeni lideri seçtiği belirtildi. İran'ın Mehr haber ajansının aktardığına göre, yeni liderin seçildiği ancak ismin güvenlik nedeniyle açıklanmadığı belirtildi. Ancak daha sonra NBC kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yeni dini liderin çok yakında seçileceğini söyledi.



TRUMP: KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ



ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınında çıkan ve Türkiye dahil bölgede rahatsızlık yaratan "ABD istihbaratı, rejime karşı savaşması için İranlı muhalif Kürtleri silahlandırmayı değerlendiriyor" iddiasına "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyoruz. Bildiğiniz gibi Kürtlerle çok iyi ilişkilerimiz var. Ama savaşı daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin zarar görmesini veya ölmesini istemiyorum. İran'a girmek istiyorlar ama onlara bunu yapmamalarını söyledim." yanıtını verdi.



İran'a saldırılardan sonra "ülke sınırının muhtemelen aynı kalmayacağını" söyledi. Şu aşamada, savaşı kazandıklarını savunarak İran'la bir anlaşma istemediğini belirtti. Savaşın, İran "teslim olduk" dediğinde biteceğini de sözlerine ekledi.



Tahran ise ABD ve İsrail'e karşı kararlı duruşunu korudu.

Devlet televizyonuna röportaj veren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin ülkeyi bölmek istediğine dikkat çekti. "Trump, İranlıların görüş ayrılıklarına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor" ifadelerini kullandı. "ABD ve İsrail, Batı Asya'yı tanımıyor" diyen Laricani, "Venezuela'da yaptıklarını İran'da da yapacaklarını zannettiler." dedi.



