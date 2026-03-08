İran Savaşı'nda son durum. İsrail: "Hamaney'in halefinin de peşine düşeceğiz"

İSRAİL: HAMANEY'İN HALEFİ OLMAK İSTEYEN HERKES HEDEFİMİZDE

İsrail ordusu, İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı. "Hamaney'in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek" ifadesi kullanıldı.