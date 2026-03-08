İran Savaşı'nda son durum. İsrail: "Hamaney'in halefinin de peşine düşeceğiz"
08.03.2026 08:06
Son Güncelleme: 08.03.2026 12:02
AFP
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 9. gününe girdi. İsrail "Hamaney'in halefi olmak isteyen herkes hedefimizde" dedi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
11:43
İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 15 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyine ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
10:39
İSRAİL: HAMANEY'İN HALEFİ OLMAK İSTEYEN HERKES HEDEFİMİZDE
İsrail ordusu, İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı. "Hamaney'in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek" ifadesi kullanıldı.
09:22
İRAN UZMANLAR MECLİSİ: HAMANEY'İN HALEFİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakeri, ABD ve İsrail'in saldırılarılarında öldürülen dini lider Ali Hameney'nin halefi konusunda çoğunluk mutabakata varıldığını, ancak süreçle ilgili bazı engellerin çözülmesi gerektiğini söyledi.
09:11
BAHREYN: BİR SU ARITMA TESİSİNDE HASAR VAR
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıda bir deniz suyu arıtma tesisinde hasar meydana geldiğini açıkladı. Bahreyn Elektrik ve Su İdaresi ise saldırının su temini ve su şebekesi kapasitesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını açıkladı.
08:21
PEZEŞKİYAN MİSİLLEMELER HAKKINDA KONUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerimizin onlarla bir sorunumuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor" dedi.
08:01
SAVAŞIN DOKUZUNCU GÜNÜ. TRUMP: KÜRT GRUPLARIN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM
Amerikan basını, Donald Trump yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirebilmek için İran'a özel kuvvetleri göndermeyi değerlendirdiğini yazdı. ABD Başkanı Trump, "Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürt grupların oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi. Savaşın dokuzuncu günü başlarken İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları sürüyor. Beyrut'un banliyölerinde yeni saldırılar düzenlendiği belirtiliyor. İran ise Körfez'de misillemelere Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırılarıyla devam ediyor. Bahreyn'de de hava saldırı sirenlerinin çaldığı belirtildi.