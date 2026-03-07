Ramazan imsakiyesi banner
İran Savaşı'nda son durum. Okul saldırısı sorulan Trump, "Bu İran'ın işi"

07.03.2026 08:40

Son Güncelleme: 08.03.2026 00:28

İran Savaşı'nda son durum. Okul saldırısı sorulan Trump, "Bu İran'ın işi"
Reuters
NTV - Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride kaldı. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 332 kişiye yükseldi. İran'daki okul saldırısı sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu İran'ın işi" cevabını verdi. İran'da 3 petrol depolama tesisinin vurulduğu açıklandı. Misilleme olarak da İsrail'in petrol rafinerisi füzelerle vuruldu.

00:18
TRUMP'A OKUL SALDIRISI SORULDU
İran'daki okul saldırısı sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu İran'ın işi" cevabını verdi. Trump, "İran'da ülkeyi savaşa sokmayacak bir lider seçmek istiyoruz" dedi. Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olmadığını belirten Trump, şu an İran'la anlaşmaya çalışmadıklarını söyledi. Kürt grupların silahlandırılması iddiasıyla ilgili de konuşan Trump, "Kürt grupların İran'a girmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.
22:42
DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL'İN PETROL RAFİNERİSİ VURULDU
İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın batısındaki Kerec dahil 3 petrol depolama tesisi vuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu." denildi.
21:41
TAHRAN'DA PATLAMALAR YAŞANIYOR
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor.
20:18
LÜBNAN: 454 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki 4 mahalle için saldırı tehdidini yeniledi. Lübnan'dan yapılan açıklamaya göre, savaş sebebiyle 454 bin kişi yerinden edildi.
Reuters
Lübnan'da yerinden dilmiş insanlar için çadırlar kuruldu.
20:11
ARAKÇİ: ABD AÇIK VE UMUTSUZ BİR SUÇ İŞLEDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisinin hedef alındığını belirterek tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran’ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.
19:40
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: YANIT VERMEK İRAN'IN HAKKI
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin vahşi saldırganlığına yanıt vermek İran'ın en doğal hakkıdır." denildi.
AFP
Tahran'da dumanlar yükseliyor
19:05
İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER SEÇİMİ
İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini İran dini liderinin seçilmesine ilişkin sürece yönelik açıklamada bulundu. Uzmanlar Meclisi'nin genel oturumunun henüz yapılmadığını ve herhangi bir seçim gerçekleşmediğini belirten Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını istedi. Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.
17:35
TRUMP: İRAN'DA ÇOK İYİ GİDİYORUZ
İran'da saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Saldırıyı gerçekleştirmesek nükleer silahları olacaktı. İran'da çok iyi gidiyoruz. 3 günde 42 İran donanma gemisi batırdık. Kayıplar olabilir, en azda tutmaya çalışacağız." dedi.
17:01
LÜBNAN'DA CAN KAYBI 294'E YÜKSELDİ
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 294’e, yaralı sayısının ise 1023'e çıktığı belirtildi.
AFP
16:39
PEZEŞKİYAN: DOST VE KOMŞU ÜLKELERE SALDIRMADIK
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. İran'ı savunmak için son nefeslerine kadar direneceklerini belirten Pezeşkiyan, "İran'ın savunma operasyonları yalnızca İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve menşei olan hedef ve tesislere yöneliktir ve biz bunları meşru hedefler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. İran lideri, "Dost ve komşu ülkelere saldırmadık, bölgedeki Amerikan üslerini ve tesislerini hedef aldık." dedi.
Anadolu Ajansı
15:54
İRAN'DAN ABD ÜSLERİ AÇIKLAMASI
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın komşu ülkelerden özür açıklamasına ilişkin bir düzeltme yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İran bölgedeki ABD üslerinden gelen saldırılara sert yanıt verecektir." ifadeleri yer aldı. İran'ın zorlamalara boyun eğmeyeceği belirtilirken, "Bölge ülkeleri ABD ile işbirliği yapmazlarsa onlara saldırmayacağız." denildi.
15:39
LÜBNAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI TAHLİYE ÇAĞRISI
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın kuzey İsrail’deki Kiryat Şmona kentinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, “Uyarı. Kiryat Şmona’daki tüm sakinlerin derhal tahliye edilmesi isteniyor. Güneye gidin.” ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusu da Litani Nehri’nin güneyine yakın bölgelerde yaşayan siviller için tahliye uyarısı yayınladı.
AFP
14:49
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN İRAN İDDİALARI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın Körfez’deki komşularına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek 15 balistik füze ve 119 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 121 insansız hava aracının tespit edildiği, bunlardan 119’unun düşürüldüğü, iki İHA’nın ise BAE toprakları içine düştüğü ifade edildi. Öte yandan Ürdün, İran’ı doğrudan ülke içindeki hedefleri vurmakla suçladı. Ürdün ordusu sözcüsü Tuğgeneral Mustafa Hayari, düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel savaşın ardından geçen bir hafta içinde İran’ın Ürdün’e 119 füze ve insansız hava aracı fırlattığını söyledi. Hayari, bu saldırılardan 108’inin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirterek, “Bu füze ve dronlar topraklarımızdan geçmiyordu; doğrudan Ürdün içindeki hayati tesisleri hedef alıyordu.” dedi.
AFP
14:16
TRUMP: BUGÜN İRAN ÇOK AĞIR DARBE ALACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, bölge ülkelerine saldırmayacağına söz veren İran hakkında, "Çok kötü yenilen İran, Ortadoğu'daki komşularından özür diledi ve onlara teslim oldu, artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Artık İran Ortadoğu'nun kabadayısı değil, onlar Ortadoğu'nun kaybedeni." dediği paylaşımının devamında, "İran teslim olmaz ya da daha olası şekilde yıkılırsa onlarca yıl boyunca kaybeden olarak kalacak. Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadelerine yer verdi. Ortadoğu ülkelerinin kendisine teşekkür ettiğini belirten Trump, "İran kötü davranışları nedeniyle şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve mutlak bir ölümle karşılaşmaları ciddi şekilde değerlendiriliyor." diye yazdı.
Reuters
14:12
İSRAİL: LÜBNAN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK
İsrail Savunma Bakanı Katz Lübnan'a saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Katz, "Lübnan devleti Hizbullah'ı silahsızlandırmalı yoksa ağır bir bedel öder." dedi. İsrailli bakan, "İsrail'in Lübnan topraklarında gözü yok ama Lübnan'dan gelen tehditlere yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
11:05
DUBAİ HAVALİMANI'NDA OPERASYONLAR DURDU
Dünyanın uluslararası yolcu trafiği bakımından en yoğun havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı, hava savunma sistemleri tarafından bir cismin engellenmesinin ardından operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların, havalimanı çalışanlarının ve uçuş ekiplerinin güvenliği için operasyonların geçici olarak askıya alındığı ve tüm işlemlerin belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.
AFP
10:23
PEZEŞKİYAN: KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLİYORUM
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki komşu ülkelere karşı herhangi bir düşmanlıklarının bulunmadığını belirterek komşu ülkelere özür dilediğini söyledi. Pezeşkiyan ayrıca, "Geçici liderlik konseyi, eğer onlardan bir saldırı gelmezse komşu ülkelere karşı herhangi bir füze saldırısı düzenlenmemesine karar verdi." ifadelerini kullandı. İran lideri, ülkesinin ABD ve İsrail'e teslim olmayacağını bir kez daha vurguladı.
Anadolu Ajansı
09:12
İSRAİL: İRAN'A 80 UÇAKLA SALDIRDIK
İsrail ordusu, 80’den fazla savaş uçağının Tahran ve İran’ın orta kesimindeki hedeflere geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Reuters
08:23
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İranlılar, savaşın sekizinci gününe patlama sesleriyle uyandı. Gece boyunca şehrin her yerinden devasa patlamaların sesleri duyuldu. Şok dalgaları başkentin çoğu mahallesinde hissedildi. Al Jazeera'nin aktardığına göre hedef alınan yerler sadece askeri bölgeler veya siyasi merkezler değil. Aynı zamanda yerleşim alanları, okullar ve hastaneler de İsrail saldırılarının hedefinde.
AFP
07:40
SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISINI ENGELLEDİK
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bakanlık, kısa süre önce de başkent Riyad ile Şeybe petrol sahasına düzenlenen 3 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklamıştı.
Reuters
06:00
İRAN YENİ FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ
İran sabahın ilk saatlerinde İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırısı başlattı. İran'dan yapılan yoğun füze atışları, Suriye'nin Kuneytire ilinin semalarında görüntülendi. İsrail ordusu, sabah erken saatlerde İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldığını ve etkilenen bölgelerdeki insanların sığınaklara girmesi gerektiğini bildirdi. Yaklaşık yarım saat sonra İsrail ordusu, insanların sığınaklardan çıkmasının güvenli olduğunu açıkladı.
Anadolu Ajansı
04:00
CENTCOM: İRAN'DA 3 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a savaşın ilk yedi gününde yapılan saldırılara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre İran'da 3 binden fazla hedef vuruldu. İran'ın 43 gemisine ya hasar verildi ya da batırıldı. Centcom'un sosyal medyadaki açıklamasına göre saldırılar, İran rejiminin güvenlik aygıtlarının ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Başka bir paylaşımdaysa İran'ın 12 farklı ülkeye saldırdığına ve sivilleri hedef aldığını savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "32 İran gemisi denizi dibini boyladı" dedi.
Reuters
03:15
İSRAİL LÜBNAN'A HAVADAN ASKER İNDİRMEYE ÇALIŞTI
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulundu. Bu girişimin ardından yoğun çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah'a yakın El Meyadin kanalı, İsrail ordusunun üç helikopterle "Nabi Şit" kasabasına asker indirme girişiminin Hizbullah birlikleri tarafından pusuya düşürüldüğünü yazdı. Askerler, Suriye sınırında dağlık bölgeye indi. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan güçlerinin İsrail askerlerine tank savar füze ve patlayıcı silahlarla saldırdığı ifade ediliyor. Ayrıca Beyrut'ta dan da silah sesleri duyuluyor.
AFP
02:12
İSRAİL TAHRAN'DA HAVALİMANINI VURDU
İran Tasnim Haber Ajansı, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na ağır hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Mehrabad Havalimanı, Shahrak Ekbatan adlı geniş bir apartman kompleksine yakın konumda bulunuyor. Burada yaşayan insanlara zehirli dumandan etkilenmemeleri için pençelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Mehrabad Havalimanı, Tahran'da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. 1938'de açılan bu havalimanı, İran başkentinin ilk havalimanıydı ve 2007 yılına kadar Tahran'ın uluslararası havalimanı olarak da hizmet verdi.
AFP

KARŞILIKLI MEYDAN OKUMALAR

 

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

 

İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı ile ilgili Trump'a meydan okudu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, "ABD başkanı Donald Trump'a ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda meydan okuyoruz" dendi. 

 

İran devlet televizyonu da, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını ancak ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçemediğini aktardı.