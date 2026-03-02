İran Savaşı'nda son durum. Trump: Kara saldırısına gerek olmaz
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'a kara saldırısının gerekli olacağını düşünmediğini söyledi. Devrim Muhafızları ise, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. İşte savaşın dördüncü gününden anlık gelişmeler...
06:11
ABBAS ARAKÇİ: ABD, İSRAİL ADINA SAVAŞA GİRDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti. Arakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.
05:21
NETANYAHU: SONSUZ BİR SAVAŞA GİRMEYECEĞİZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısının hızlı ve kararlı bir eylem olacağını söyledi. Netanyahu, "Hükümeti değiştirip değiştirmemek İran halkına kalmış" dedi. Netanyahu ayrıca, İran'a karşı eylemlerden dolayı Suudi Arabistan ve İsrail arasında barışın mümkün olabileceğini belirtti.
04:32
DEVRİM MUHAFIZLARI: DUBAİ'DE ABD ASKERLERİNİ VURDUK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.
04:13
TRUMP: KARA SALDIRISINA GEREK OLMAZ
ABD başkanı Donald Trump, News Nation muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Riyad'daki büyükelçiliğe saldırı ve ABD personelinin ölümüne vereceği yanıtları çok yakında göreceksiniz" dedi. Trump, İran'a kara saldırısına gerek olacağını düşünmediğini de söyledi.
03:05
RİYAD'DA PATLAMA SESLERİ
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da elçiliklerin olduğu bölgede patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad'daki ABD büyükelçilik binasının iki dronla vurulduğunu ve küçük çaplı bir yangın çıktığını duyurdu.
01:09
ABD'DEN VATANDAŞLARINA 10'DAN FAZLA ÜLKEDEN TAHLİYE ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanlığı, 10'dan fazla Ortadoğu ülkesindeki Amerikan vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı. Tahliye çağrısı yapılan ülkeler arasında Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria ve Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Kata, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen bulunuyor.
00:37
TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI
İsrail ordusu Tahran'da özellikle devlet televizyonu çevresinde oturanlara tahliye uyarısı yaptı. Tahran'ın Evin bölgesinin vurulacağı duyuruldu. Kısa bir süre sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldığı açıklandı. Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
00:08
CENTCOM: 6 ABD ASKERİ ÖLDÜ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı" ifadelerine yer verildi.
23:11
İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI
İran Devrim Muhafızları Komutanı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve geçmeye çalışan her geminin ateşe verileceğini söyledi.
22:56
ABD: 11 İRAN GEMİSİNİ İMHA ETTİK
ABD ordusu, İran'da ilk 48 saatte 1250'^den fazla hedefi vurduklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise toplamda 11 İran gemisini imha ettiklerini duyurdu.
22:53
ARAKÇİ: BÖLGE ÜLKELERİ İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Hamaney'i öldürmesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi. Bölge ülkeleri ile savaşta olmadıklarının ifade eden Arakçi, "Bölge ülkeleri İran'ı vurduğu için ABD'ye baskı uygulamalı" dedi. Arakçi, ABD'nin nükleer müzakereler sırasında İran'a saldırarak diplomasiye ihanet ettiği de sözlerine ekledi.
22:25
DOHA'DA PATLAMA SESLERİ
Katar merkezli haber kanalı El Cezire, başkent Doha'da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
22:08
BİR KUVEYT ASKERİ ÖLDÜ
Kuveyt ordusu, silahlı kuvvetler operasyonu esnasında bir donanma askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
21:48
TRUMP 'KARA HAREKATI' İHTİMALİNİ YOK SAYMADI
Trump, Washington Post'a yaptığı açıklamada, gerekli olması halinde İran'a kara birlikleri gönderme olasılığını dışlamayacağını söyledi. ABD Başkanı, "'Asla Amerikan postalları toprağa ayak basmayacak' diyen diğer ABD başkanlarının aksine bunu söylemiyorum" ifadelerini kullandı.
21:04
LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 52'YE ÇIKTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilisin yapmış olduğu açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu saldırılarında ölü sayısı 52'ye çıktı, en az 150 kişi de yaralandı.
20:29
ABU DABİ'DE YAKIT DEPOSUNDA YANGIN
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah Yakıt Deposu'na dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası depoda yangın çıktı.
20:02
TRUMP: İRAN'IN FÜZE PROGRAMI BÜYÜK BİR TEHDİT TAŞIYORDU
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "İran'ı nükleer programını yeniden inşa etmemeleri konusunda uyarmıştık. İran rejiminin füze programı büyük bir tehdit oluşturuyordu. İran balistik füze programını yasaklı nükleer silahlarını üretmek için kalkan olarak kullanmak istedi. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip İran, ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktı. Bunun olmasına izin veremezdim" dedi. Nükleer silahlara sahip bir İran'a ABD tarafından tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen Trump, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı. Şimdiye kadar 10 İran gemisini batırdık. Anlaştığımızı sanmıştık ama geri adım attılar. Bu insanlarla anlaşmanın imkansız olduğunu gördük. Kolayca galip geleceğiz. Benim için 'Bir haftada sıkılır' dediler, asla sıkılmam. 'İran'ın askeri liderliğini ortadan kaldırmak için 4-5 hafta gerekir' demişlerdi, bir günde hallettik" diye konuştu.
19:15
KATAR: İRAN'DAN GELEN İKİ SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
Katar Hava Kuvvetleri, İran'dan gelen iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
18:48
STARMER: İRAN'IN YAKLAŞIMI GİDEREK DAHA PERVASIZ HAL ALIYOR
İngiltere Başbakanı Starmer, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin Amerikan bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını söyledi. İran'ın yaklaşımının giderek daha pervasız bir hal aldığını belirten Starmer, "Kıbrıs'taki üssümüze yönelik saldırının sorumlusu biz değiliz. Bölgede savunma amaçlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. İlk aşamada İran saldırılarına katılmama kararımın arkasındayım" diye konuştu.
18:45
TRUMP: BÜYÜK DALGA HENÜZ GELMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" dedi. Trump, İran'ın planının ne olduğunu ve ülkenin yeni liderinin kim olacağını bilmediklerini söyledi.
17:58
İSHAFAN'DA NÜKLEER TESİS BÖLGESİNDEN PATLAMA SESLERİ
İran medyası, İshafan'daki nükleer tesis ve hava üssü bölgesinden şiddetli patlama sesleri geldiğini aktardı. İran Devrim Muhafızları ise ABD ve İsrail'e ait 500 tesisi hedef aldıklarını açıkladı.
17:33
AMERİKAN SAVAŞ BAKANI: REJİM KESİNLİKLE DEĞİŞTİ
Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, , İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hegseth, "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejimin değiştiği kesin. İran nükleer silaha sahip olmayacak." diye konuştu. Hegseth, "ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu söyledi ve operasyonun bitişi için bir tarih vermeyerek "İran operasyonu için bir zaman çerçevesi koyamayız." dedi. Amerikan Savaş Bakanı, Başkan Trump'ın "4 hafta sürebilir" açıklamasına cevaben "4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir." dedi.
17:27
SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜN
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyon, üçüncü gün de devam ediyor. Gün için Türkiye, İran'la sınır geçişini kısıtladı. İran, Lübnan'ı vurmaya başladı, 31 kişi öldü. Çin 'Operasyonları durdurun' çağrısı yaptı. İran'da ölü sayısı 500'ü geçti. İran, Suudi petrol rafinerisini vurdu. İsrail ve ABD, Natazn Nükleer Tesisleri'ni vurdu. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını söyledi. Kuveyt'te 3 ABD uçağı dost ateşiyle düştü. Yunanistan, Güney Kıbrıs'a gemi ve uçak göndermeye karar verdi. CENTCOM, saldırılar genelinde 4 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Hamaney'in eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Katar, LNG üretimini durdurmaya karar verdi.