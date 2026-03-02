İran Savaşı'nda son durum. Trump: Kara saldırısına gerek olmaz

TRUMP: İRAN'IN FÜZE PROGRAMI BÜYÜK BİR TEHDİT TAŞIYORDU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "İran'ı nükleer programını yeniden inşa etmemeleri konusunda uyarmıştık. İran rejiminin füze programı büyük bir tehdit oluşturuyordu. İran balistik füze programını yasaklı nükleer silahlarını üretmek için kalkan olarak kullanmak istedi. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip İran, ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktı. Bunun olmasına izin veremezdim" dedi. Nükleer silahlara sahip bir İran'a ABD tarafından tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen Trump, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı. Şimdiye kadar 10 İran gemisini batırdık. Anlaştığımızı sanmıştık ama geri adım attılar. Bu insanlarla anlaşmanın imkansız olduğunu gördük. Kolayca galip geleceğiz. Benim için 'Bir haftada sıkılır' dediler, asla sıkılmam. 'İran'ın askeri liderliğini ortadan kaldırmak için 4-5 hafta gerekir' demişlerdi, bir günde hallettik" diye konuştu.