Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İran Savaşı'nda son durum. Trump teslimiyet istedi, Tahran meydan okudu

07.03.2026 08:40

Son Güncelleme: 07.03.2026 08:46

İran Savaşı'nda son durum. Trump teslimiyet istedi, Tahran meydan okudu
AFP

Lübnan'da İsrail tarafından hedef alınan bir apartman kompleksinde gerçekleşen patlama.

NTV - Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci günü geride kaldı. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 332 kişiye yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda "Trump'a meydan okuyoruz" açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la "koşulsuz teslim olma" dışında bir anlaşma yapmayacaklarını söyledi. İşte savaşın 8'inci gününden dakika dakika gelişmeler...

08:23
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İranlılar, savaşın sekizinci gününe patlama sesleriyle uyandı. Gece boyunca şehrin her yerinden devasa patlamaların sesleri duyuldu. Şok dalgaları başkentin çoğu mahallesinde hissedildi. Al Jazeera'nin aktardığına göre hedef alınan yerler sadece askeri bölgeler veya siyasi merkezler değil. Aynı zamanda yerleşim alanları, okullar ve hastaneler de İsrail saldırılarının hedefinde.
AFP
07:40
SUUDİ ARABİSTAN: PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISINI ENGELLEDİK
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan 2 balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bakanlık, kısa süre önce de başkent Riyad ile Şeybe petrol sahasına düzenlenen 3 İHA saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklamıştı.
Reuters
06:00
İRAN YENİ FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ
İran sabahın ilk saatlerinde İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırısı başlattı. İran'dan yapılan yoğun füze atışları, Suriye'nin Kuneytire ilinin semalarında görüntülendi. İsrail ordusu, sabah erken saatlerde İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldığını ve etkilenen bölgelerdeki insanların sığınaklara girmesi gerektiğini bildirdi. Yaklaşık yarım saat sonra İsrail ordusu, insanların sığınaklardan çıkmasının güvenli olduğunu açıkladı.
Anadolu Ajansı
04:00
CENTCOM: İRAN'DA 3 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a savaşın ilk yedi gününde yapılan saldırılara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre İran'da 3 binden fazla hedef vuruldu. İran'ın 43 gemisine ya hasar verildi ya da batırıldı. Centcom'un sosyal medyadaki açıklamasına göre saldırılar, İran rejiminin güvenlik aygıtlarının ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Başka bir paylaşımdaysa İran'ın 12 farklı ülkeye saldırdığına ve sivilleri hedef aldığını savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "32 İran gemisi denizi dibini boyladı" dedi.
Reuters
03:15
İSRAİL LÜBNAN'A HAVADAN ASKER İNDİRMEYE ÇALIŞTI
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulundu. Bu girişimin ardından yoğun çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah'a yakın El Meyadin kanalı, İsrail ordusunun üç helikopterle "Nabi Şit" kasabasına asker indirme girişiminin Hizbullah birlikleri tarafından pusuya düşürüldüğünü yazdı. Askerler, Suriye sınırında dağlık bölgeye indi. Hizbullah'ın elit birliği Rıdvan güçlerinin İsrail askerlerine tank savar füze ve patlayıcı silahlarla saldırdığı ifade ediliyor. Ayrıca Beyrut'ta dan da silah sesleri duyuluyor.
AFP
02:12
İSRAİL TAHRAN'DA HAVALİMANINI VURDU
İran Tasnim Haber Ajansı, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na ağır hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Mehrabad Havalimanı, Shahrak Ekbatan adlı geniş bir apartman kompleksine yakın konumda bulunuyor. Burada yaşayan insanlara zehirli dumandan etkilenmemeleri için pençelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Mehrabad Havalimanı, Tahran'da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. 1938'de açılan bu havalimanı, İran başkentinin ilk havalimanıydı ve 2007 yılına kadar Tahran'ın uluslararası havalimanı olarak da hizmet verdi.
AFP

KARŞILIKLI MEYDAN OKUMALAR

 

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

 

İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı ile ilgili Trump'a meydan okudu. Sözcü tarafından yapılan açıklamada, "ABD başkanı Donald Trump'a ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine eşlik etmesi konusunda meydan okuyoruz" dendi. 

 

İran devlet televizyonu da, üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığını ancak ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçemediğini aktardı.