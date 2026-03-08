İran Savaşı'nda son durum. Trump'tan yeni lider açıklaması. "Onay almazsa, vadesi uzun olmaz"

TRUMP: YENİ LİDER ONAY ALMAZSA, VADESİ UZUN OLMAZ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran’daki yeni dini lider seçimine değindi. Trump, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran’ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi. Trump, İran’ın eski rejimiyle bağlantıları olan birini onaylamaya hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise, "Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var" ifadelerini kullandı.