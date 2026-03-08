İran Savaşı'nda son durum. Yeni dini lider seçildi mi seçilmedi mi?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'da bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediği iddiasını yalanladı. İsrail basını BAE'nin İran'a ilk kez bir saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. BAE, söz konusu İran’a saldırı düzenlendiği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı. Katar'ın da ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası daha önce gündeme gelmişti. Bu iddialar Katar tarafından yalanlanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, 'İran saldırganlığına' karşı 'kendini savunma' amacıyla gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak güvenliğini sağlama hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.