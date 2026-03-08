İran Savaşı'nda son durum. Yeni dini lider seçildi mi seçilmedi mi?
08.03.2026 08:06
Son Güncelleme: 08.03.2026 16:35
Reuters
Erdem Güzel
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 9. gününe girdi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
16:29
LÜBNAN'DA 2 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki askerinin öldüğünü açıkladı. Askerlerin nasıl öldüğü belirtilmezken, İsrail'in, Lübnan'a hava saldırılarını yoğunlaştırmasıyla geçen hafta yeniden başlayan İsrail-Hizbullah çatışmalarından bu yana verdiği ilk kayıp olduğu belirtildi.
16:13
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SALDIRI İDDİALARINI REDDETTİ
Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'da bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediği iddiasını yalanladı. İsrail basını BAE'nin İran'a ilk kez bir saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. BAE, söz konusu İran’a saldırı düzenlendiği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı. Katar'ın da ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası daha önce gündeme gelmişti. Bu iddialar Katar tarafından yalanlanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, 'İran saldırganlığına' karşı 'kendini savunma' amacıyla gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak güvenliğini sağlama hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
13:18
İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER TARTIŞMASI SÜRÜYOR
Gün içinde İran'ın yeni dini liderini seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin yeni lideri seçtiği belirtildi. İran'ın Mehr haber ajansının aktardığına göre, yeni liderin seçildiği ancak ismin güvenlik nedeniyle açıklanmadığı belirtildi. Ancak daha sonra NBC kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yeni dini liderin çok yakında seçileceğini söyledi.
14:49
İRAN: YENİ NESİL FÜZELERLE SALDIRDIK
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tel Aviv, Beerşeva kentleri ile Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu hava üssünü yeni nesil füzelerle vurduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi. "İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
14:23
İSRAİL'İN HAFTABOYUNCA LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARINDA 394 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti. İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarıldı. İsrail donanması da Beyrut'un güneyi, Tire, Sidon ve Trablus kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hafta boyunca İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda 83'ü çocuk 394 kişinin öldüğünü açıkladı.
10:39
İSRAİL: HAMANEY'İN HALEFİ OLMAK İSTEYEN HERKES HEDEFİMİZDE
İsrail ordusu, İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı. "Hamaney'in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek" ifadesi kullanıldı.
09:22
İRAN UZMANLAR MECLİSİ: HAMANEY'İN HALEFİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakeri, ABD ve İsrail'in saldırılarılarında öldürülen dini lider Ali Hameney'nin halefi konusunda çoğunluk mutabakata varıldığını, ancak süreçle ilgili bazı engellerin çözülmesi gerektiğini söyledi.
09:11
BAHREYN: BİR SU ARITMA TESİSİNDE HASAR VAR
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıda bir deniz suyu arıtma tesisinde hasar meydana geldiğini açıkladı. Bahreyn Elektrik ve Su İdaresi ise saldırının su temini ve su şebekesi kapasitesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını açıkladı.
08:21
PEZEŞKİYAN MİSİLLEMELER HAKKINDA KONUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerimizin onlarla bir sorunumuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor" dedi.
08:01
SAVAŞIN DOKUZUNCU GÜNÜ. TRUMP: KÜRT GRUPLARIN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM
Amerikan basını, Donald Trump yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirebilmek için İran'a özel kuvvetleri göndermeyi değerlendirdiğini yazdı. ABD Başkanı Trump, "Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürt grupların oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi. Savaşın dokuzuncu günü başlarken İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları sürüyor. Beyrut'un banliyölerinde yeni saldırılar düzenlendiği belirtiliyor. İran ise Körfez'de misillemelere Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırılarıyla devam ediyor. Bahreyn'de de hava saldırı sirenlerinin çaldığı belirtildi.