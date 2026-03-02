İran Savaşı'nda üçüncü gün. İran Netanyahu'nun ofisini vurduğu ileri sürdü

İSRAİL: BEYRUT'TA ÜST DÜZEY BİR HİZBULLAH ÜYESİNİ VURDUK

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıklamıştı. Daha sonra İsrail ordusu sözcüsü, Lübnan'ın işgali için henüz bir plan yapılmadığını söyledi ve İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki varlığını genişlettiğini ifade etti. İsrail ordusu daha sonraki açıklamasında Beyrut'ta bir üst düzey Hizbullah üyesini vurduklarını açıkladı.