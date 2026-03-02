İran Savaşı'nda üçüncü gün. Körfezde patlama sesleri

SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜNE GİRİLDİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyonunda üçüncü güne girildi. Gece saatlerinde İsrail Lübnan topraklarına saldırı düzenledi. İsrail "önemli bir Hizbullah komutanının vurulduğunu" duyurdu. Tahran'a da yeni hava saldırıları düzenlendi. İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Ağrotur Hava Üssü'ne yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Bu gelişme, İngiltere'ninin üslerini kullanıma açması kararından birkaç saat sonra geldi. Bu gelişmelerin üzerine İngiltere, Ağrotur Üssü'nde zorunlu olmayan personelin tahliye edilmesini planladığını duyurdu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de "Washington ile görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulundu" iddiasını yalanlayarak, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz." dedi. Savaşta üçüncü güne girilirken Doha ve Dubai'de patlama seslerinin geldiği belirtildi.