İran Savaşı'nda üçüncü gün. Körfezde patlama sesleri
02.03.2026 08:38
Son Güncelleme: 02.03.2026 09:19
NTV
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini söyledi. İran, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üssüne saldırdı. İşte savaşın üçüncü gününden anlık gelişmeler...
09:10
KUVEYT'TE ABD'NİN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
ABD'ye ait F-15 tipi bir savaş uçağının Kuveyt'te düşürüldüğü iddia edildi. Cep telefonu kameralarıyla uçağın düşme anı kaydedilirken pilotun da paraşütle atlayarak kurtulduğu öne sürüldü. Sağ kurtulan pilotun daha sonra bir otomobilin bagajına konulduğu sosyal medyaya yansıyan videolarda görüldü. Olayla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.
08:47
İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA BAŞLADI, 31 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurduklarını açıkladı. Lübnan'da ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı. Lübnan Adalet Bakanı, İsrail'e yapılan saldıranların tutuklanması emrini verdi.
08:10
TÜRKİYE İRAN'LA SINIR GEÇİŞİNİ KISITLADI
Türkiye Ticaret Bakanlığı İran ile olan 3 sınır kapısından karşılıklı günlük yolcu geçişlerinin askıya alındığını açıkladı. Bakanlık İranla ticari yük geçişlerinin ise kontrollü ve şartlı şekilde devam edeceğini belirtti.
08:00
SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜNE GİRİLDİ
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyonunda üçüncü güne girildi. Gece saatlerinde İsrail Lübnan topraklarına saldırı düzenledi. İsrail "önemli bir Hizbullah komutanının vurulduğunu" duyurdu. Tahran'a da yeni hava saldırıları düzenlendi. İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Ağrotur Hava Üssü'ne yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Bu gelişme, İngiltere'ninin üslerini kullanıma açması kararından birkaç saat sonra geldi. Bu gelişmelerin üzerine İngiltere, Ağrotur Üssü'nde zorunlu olmayan personelin tahliye edilmesini planladığını duyurdu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de "Washington ile görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulundu" iddiasını yalanlayarak, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz." dedi. Savaşta üçüncü güne girilirken Doha ve Dubai'de patlama seslerinin geldiği belirtildi.