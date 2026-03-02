İran Savaşı'nda üçüncü gün. Kuveyt dost ateşiyle 3 ABD uçağını düşürdü
02.03.2026 08:38
Son Güncelleme: 02.03.2026 15:35
NTV
Erdem Güzel
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Trump, İran'daki operasyonun 4 hafta kadar sürebileceğini söyledi. İran, İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üssüne saldırdı. İşte savaşın üçüncü gününden anlık gelişmeler...
15:29
CENTCOM: TOPLAM 4 ABD ASKERİ SALDIRILARDA ÖLDÜ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 2 Mart itibariyle 4 ABD askerinin ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda öldüğünü açıkladı. CENTCOM, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan askerin kurtarılamayarak öldüğünü duyurdu. Böylelikle toplam ölen Amerikan askeri sayısı 4'e yükseldi. CENTCOM dün 3 askerin saldırılarda öldüğünü 5 askerin de ağır yaralandığını söylemişti.
15:21
İRAN FÜZELERİ İSRAİL'DE 17 KİŞİYİ YARALADI
İran'ın İsrail'e gönderdiği füzeler Beerşeba kentini vurdu. Balistik füzelerin etkisiyle 17 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Beerşeba'ya yeni bir füze saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı.
15:17
İSRAİL, HİZBULLAH'IN İSTİHBARAT ŞEFİNİ VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah istihbarat merkezinin başkanını öldürdüğünü açıkladı.
14:54
KATAR, LNG ÜRETİMİNİ DURDURUYOR
Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ABD-İsrail operasyonuna cevap olarak Körfez ülkelerini de vurmasına tepki gösterdi. Bakanlık, "İran, halkımıza yönelik bu açık saldırının bedelini ödemek zorunda. Bu tür bir saldırı, karşılıksız bırakılamaz." ifadelerini kullandı. İran'ın Katar Uluslararası Havalimanı da dahil sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi ve Katar'ın şu anda İran hükümetiyle görüşmediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulmuş, 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Katar devletinin sahip olduğu QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini durduracağını açıkladı.
14:38
YUNANİSTAN GÜNEY KIBRIS'A GEMİ VE UÇAK GÖNDERİYOR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur Üssü'ne doğru ilerleyen iki insansız hava aracının "başarıyla önlendiğini" açıkladı. İnsansız hava araçlarının radarlarda görünmesinin ardından Rum tarafındaki Baf Havaalanı geçici olarak boşaltıldı. Yunanistan Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni insansız hava araçları saldırılarından korumak amacıyla 2 fırkayetn ve 2 savaş uçağını göndereceğini açıkladı.
14:33
LÜBNAN: HİZBULLAH'IN ASKERİ FAALİYETLERİNİ YASAKLAYACAĞIZ
Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıkladı. Daha sonra İsrail ordusu sözcüsü, Lübnan'ın işgali için henüz bir plan yapılmadığını söyledi ve İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki varlığını genişlettiğini ifade etti. İsrail ordusu daha sonraki açıklamasında Beyrut'ta bir üst düzey Hizbullah üyesini vurduklarını açıkladı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Hizbullah'ın İsrail'e füzelerle karşılık vermesine tepki gösterdi. Selam, Lübnan'ın Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklayacağını söyledi.
14:11
KUVEYT'TE 3 ABD UÇAĞI DOST ATEŞİYLE DÜŞTÜ
Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 3 F-15E tipi savaş uçağının İran operasyonunda yer aldığını ve Kuveyt hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. 6 mürettebatın da sağ olarak kurtulduğu belirtildi.
14:00
İSRAİL: TAHRAN'A YENİ SALDIRILARA BAŞLADIK
İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırılara başladıklarını duyurdu. İran devlet televizyonu Tahran'da patlama seslerinin geldiğini belirtti. İranlı Tesnim ajansı İranlı diplomatik polis merkezinin saldırılarda hedef alındığını öne sürdü. Saldırıların gölgesinde İran Savunma Bakanlığı'na geçici olarak Seyyid Mecid bin El Rıza'nın atandığını duyurdu.
13:27
DEVRİM MUHAFIZLARI: NETANYAHU'NUN OFİSİNİ HEDEF ALDIK
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başbakanlık ofisini hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada "Netanyahu'nun akıbeti bilinmiyor. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Başbakanlık ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı. " ifadesi kullanıldı.
13:15
KUDÜS VE AĞROTUR ÜSSÜ'NDE ALARM
İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yeni bir füze saldırısına başladığını duyurdu. Ülkenin çeşitli yerlerinde alarmların etkinleştirildiği belirtildi. Kudüs'te de patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki Ağrotır Üssü'nde de sirenlerin çaldığı ve bazı uçakların havalandığı ifade edildi.
12:18
İRAN: İSRAİL VE ABD NATANZ NÜKLEER TESİSLERİNİ VURDU
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu elçisi, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırı düzenlediğini söyledi. Elçi, saldırının Natanz Nükleer Tesisleri'nin vurulduğunu açıkladı. Natanz, 2025 yılın Haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda da İsrail Hava Kuvvetlerince vurulmuştu.
12:13
İRAN'DA OKULDA ÖLENLERİN SAYISI 165 OLDU
İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula yapılan ABD-İsrail saldırısında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Okulda ölen çocukların sayısının 165 olduğu açıklandı. Saldırı, okulda dersler devam ederken yaşanmış ve okula isabet eden füze nedeniyle enkaz yığınına dönmüştü.
11:59
İRAN, SUUDİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU
İran'ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol firması Aramco'nun Ras Tanura Rafinerisi'ni vurduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın doğu kıyısında, Basra Körfezi'nde bulunan Ras Tanura, ülkenin başlıca petrol rafinerilerinden biri olarak görülürken, saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Suudi Enerji Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada Aramco'nun rafinerisindeki yangının kontrol altına alındığını ve tedariğin etkilenmediğini söyledi.
11:22
ÜÇ GÜNDE İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 500'Ü AŞTI
İran Kızılayı savaşın başlangıcından bu yana İran'da toplamda en az 555 kişinin öldüğünü açıkladı.
10:07
ÇİN, OPERASYONLARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI
Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırması uluslararası hukuk ihlalidir, tüm taraflar askeri operasyonları durdurmalı" çağrısında bulundu. Açıklamada savaşın yayılması tehlikesinden endişe duyulduğu belirtilirken, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesine dair de Çin "uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız" ifadesi kullanıldı.
09:10
KUVEYT'TE BİR SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
ABD'nin Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü'ne 10 km uzaklıkta bir savaş uçağı düştü. Cep telefonu kameralarıyla uçağın düşme anı kaydedilirken pilotun da paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi. Sağ kurtulan pilotun daha sonra bir otomobilin bagajına konulduğu sosyal medyaya yansıyan videolarda görüldü. Uçağın neden düştüğü ve kaza mı saldırı mı soruları şimdilik yanıtsız kalırken resmi açıklama da henüz gelmedi.
08:47
İSRAİL LÜBNAN'I VURMAYA BAŞLADI, 31 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İsrail'e yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurduklarını açıkladı. Lübnan'da ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı. Lübnan Adalet Bakanı, İsrail'e yapılan saldıranların tutuklanması emrini verdi. Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'e yönelik füze atışlarını eleştirdi. Canbolat, İsrail'e Lübnan'dan yapılacak füze atışlarının Lübnan'a "sadece daha çok yıkım" getireceğini söyleyedi.
08:10
TÜRKİYE İRAN'LA SINIR GEÇİŞİNİ KISITLADI
Türkiye Ticaret Bakanlığı İran ile olan 3 sınır kapısından karşılıklı günlük yolcu geçişlerinin askıya alındığını açıkladı. Bakanlık İranla ticari yük geçişlerinin ise kontrollü ve şartlı şekilde devam edeceğini belirtti.
08:00
SAVAŞTA ÜÇÜNCÜ GÜNE GİRİLDİ
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran operasyonunda üçüncü güne girildi. Gece saatlerinde İsrail Lübnan topraklarına saldırı düzenledi. İsrail "önemli bir Hizbullah komutanının vurulduğunu" duyurdu. Tahran'a da yeni hava saldırıları düzenlendi. İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'ın, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Ağrotur Hava Üssü'ne yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı. Bu gelişme, İngiltere'ninin üslerini kullanıma açması kararından birkaç saat sonra geldi. Bu gelişmelerin üzerine İngiltere, Ağrotur Üssü'nde zorunlu olmayan personelin tahliye edilmesini planladığını duyurdu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de "Washington ile görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulundu" iddiasını yalanlayarak, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz." dedi. Savaşta üçüncü güne girilirken Doha ve Dubai'de patlama seslerinin geldiği belirtildi.