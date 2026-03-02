İran Savaşı'nda üçüncü gün. Pentagon, "operasyonlar sürecek" dedi

AMERİKAN SAVAŞ BAKANI: REJİM GERÇEKTEN DEĞİŞTİ

Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından açıklamalarda bulundu. Hegseth, "Bu rejim değikliği savaşı değil ama rejim gerçekten değişti. İran nükleer silaha sahip olmayacak." diye konuştu. Hegseth, "ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu söyledi ve operasyonun bitişi için bir tarih vermeyerek "İran operasyonu için bir zaman çerçevesi koyamayız." dedi. Amerikan Savaş Bakanı, Başkan Trump'ın "4 hafta sürebilir" açıklamsına cevaben "4 hafta sürecek ifadesi gerçekçi değil, operasyonlar gerektiği kadar sürecek. Trump operasyonun süresini belirleme yetkisine sahiptir." dedi.