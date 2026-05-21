İran Savaşı'nda zaman tükeniyor. Pakistan’dan Tahran diplomasisi

İran basını, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asim Munir’in bugün başkent Tahran’a gitmesinin beklendiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı ISNA, ziyaretin İranlı yetkililerle “görüşme ve istişarelerin sürdürülmesi” amacı taşıdığını aktardı. Haberde temasların içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

PAKİSTAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Munir’in ziyareti, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi’nin çarşamba günü Tahran’a giderek İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesinin ardından geldi.

Pakistan, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik temaslarda arabulucu rolü üstleniyor.

TRUMP: DİPLOMASİ İÇİN ZAMAN DARALIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada diplomasi için zamanın tükenmekte olduğu uyarısında bulundu.

Trump, “Tam sınırdayız. Eğer istediğimiz yanıtları alamazsak süreç çok hızlı ilerler. Hepimiz hazırız.” dedi.

İRAN'DAN GÜÇLÜ YANIT MESAJI

İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ise Washington’u savaşı yeniden başlatmaya çalışmakla suçladı.

Galibaf, İran’ın olası yeni saldırılara “güçlü şekilde karşılık vereceğini” söylerken, İran Devrim Muhafızları da yeni bir çatışmanın Ortadoğu’nun çok ötesine yayılacağı uyarısında bulundu.

TAHRAN, ABD'NİN TEKLİFİNİ İNCELİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin Washington’dan gelen son teklif maddelerini değerlendirdiğini açıkladı.

Bekayi ayrıca İran’ın yurt dışında dondurulan varlıklarının serbest bırakılması ve ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılması taleplerini yineledi.