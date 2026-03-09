İran Savaşı'nın 10. gününde son durum. "Türkiye'yi hedef almadık"

KATAR BAŞBAKANI: İHANETE UĞRADIK

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran saldırıları nedeniyle "büyük bir ihanet duygusu" yaşadığını söyledi. Al-Sani, "Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkelerine hemen saldırıldı" dedi ve saldırının, bölgedeki birçok ülkenin İran'a karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair açıklamalarına ve diplomatik bir çözüm bulmak için yapılan yoğun çabalara rağmen gerçekleştiğini söyledi. Katar Başbakanı, İran'ın Körfez ülkelerine saldırma konusundaki "yanlış hesaplamasının her şeyi mahvettiğini" ifade etti ve Katar'ın bu gerginlik için kullanılan gerekçeleri ve bahaneleri tamamen reddettiğini belirtti. Al-Sani, Katar'ın İranlılarla görüşmeye ve gerilimi azaltmaya devam edeceğini söyledi.