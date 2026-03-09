İran Savaşı'nın 10. gününde son durum. İsrail hem Lübnan'ı hem İran'ı vurmaya devam ediyor.

SAVAŞTA 10 GÜN GERİDE KALDI. TRUMP: SON SÖZ BENİM OLACAK

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 10 gün geride kaldı. 10. güne girilirken İran yeni dini liderinin Mücteba Hamaney olduğunu açıkladı. Gece boyunca saldırılar sürerken İsfahan ve Beyrut, İsrail tarafından saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump, "Biz saldırmasaydık İran İsrail'i yok edecekti" iddiasını tekrar etti. Trump, "İran savaşını bitirmek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak kararımız olacak." dedi. Netanyahu'nun katkısı olacağını ama son sözün kendisine ait olacağını söyledi.