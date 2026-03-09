İran Savaşı'nın 10. gününde son durum. Tahran'da binlerce kişi yeni dini lidere biat etti
09.03.2026 08:14
Son Güncelleme: 09.03.2026 15:32
Reuters
NTV - Haber Merkezi
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 10. gününde. İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Gaziantep'e düştüğü açıklandı. İşte dakika dakika son gelişmeler...
15:29
KARŞILIKLI FÜZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
İsrail'in Tel Aviv kentinde İran'ın misilleme saldırısında 2 kişinin öldüğü açıklandı. Körfezde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, füze saldırılarına müdahale ettiklerini ve bir füze saldırı dalgasının önlendiğini duyurdu.
14:59
İRAN'DAN ATILAN FÜZE GAZİANTEP'E DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
14:40
TAHRAN'DA YENİ DİNİ LİDERE BİAT EDİLİYOR
İran'ın başkenti Tahran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney'e biat etmek için binlerce kişi İnkılap Meydanı'na geldi.
14:38
İSRAİL İRAN'A YENİDEN HAVADAN SALDIRIYOR
İsrail ordusu, İran'ın Tahran, İsfahan ve Güney İran'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu.
13:47
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR, ARAMCO ÜRETİM AZALTIYOR
Suudi petrol devi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla beraber Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin problematik hale gelmesi nedeniyle iki petrol sahasında üretimini azaltmaya başladığını açıkladı. Şirket hangi sahalarda ve ne kadar üretimin azaltıldığına dair bilgi vermezken ham petrol sevkiyatlarının bir kısmının Kızıldeniz'deki Yanbu limanına yönlendirildiği belirtildi.
13:39
LÜBNAN SEÇİMLERİ SAVAŞ NEDENİYLE ERTELEDİ
Lübnan parlamentosu, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a saldırıları nedeniyle Mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlerini iki yıl erteledi.
13:27
PUTİN, HAMANEY'İ TEBRİK ETTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti. Putin, Moskova'nın Tahran'a desteğini yineleyerek, Rusya'nın İran'ın güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini söyledi. "Benim açımdan, Tahran'a olan sarsılmaz desteğimizi ve İranlı dostlarımızla olan dayanışmamızı teyit etmek istiyorum. Rusya, İslam Cumhuriyeti'nin güvenilir bir ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Önünüzdeki zorlu görevlerin çözümünde başarılar, sağlık ve ruh gücü diliyorum" ifadelerine yer verildi.
12:35
İRAN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: "TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMADIK"
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bekayi, "İranlılar vatanlarını savunmaya hazır" dedi. Bekayi, İran'ın geleceğini "İran halkının iradesinin" belirleyeceğini söyledi ve ABD'yi İran'a yönelik saldırılarından önce devam eden diplomatik görüşmeleri "baltalamakla" suçladı. Bekayi, "Biz diplomatik görüşmelerle meşgulken onlar savaş açtılar." dedi. Bekayi olası ateşkes hakkında da "saldırılar devam ettiği sürece düşmanlara karşı savunma ve misillemeden başka bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok" dedi. İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye, Azerbaycan veya Kıbrıs'ı hedef almadığını, bu ülkelere karşı "İran topraklarından herhangi bir saldırı başlatılmadığını" belirtti. Ayrıca, bildirilen saldırıların bazılarının "sahte" olabileceğini ima ederek, "Düşmanın, aramızda ve diğer ülkeler arasında ayrılık yaratmak için bazı sahte saldırı düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunduk." dedi.
11:21
İSRAİL BEYRUT'U VURMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail, tahliye uyarısının yenilenmesinin ardından Beyrut'un güney banliyölerini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu geçtiğimiz saatlerde de Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırdığını açıklamıştı.
11:06
KATAR BAŞBAKANI: İHANETE UĞRADIK
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran saldırıları nedeniyle "büyük bir ihanet duygusu" yaşadığını söyledi. Al-Sani, "Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkelerine hemen saldırıldı" dedi ve saldırının, bölgedeki birçok ülkenin İran'a karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair açıklamalarına ve diplomatik bir çözüm bulmak için yapılan yoğun çabalara rağmen gerçekleştiğini söyledi. Katar Başbakanı, İran'ın Körfez ülkelerine saldırma konusundaki "yanlış hesaplamasının her şeyi mahvettiğini" ifade etti ve Katar'ın bu gerginlik için kullanılan gerekçeleri ve bahaneleri tamamen reddettiğini belirtti. Al-Sani, Katar'ın İranlılarla görüşmeye ve gerilimi azaltmaya devam edeceğini söyledi.
10:41
BAHREYN PETROL ŞİRKETİ MÜCBİR SEBEP İLAN ETTİ
Bahreyn devlet petrol üretisici BAPCO Energies, rafineri kompleksine yapılan son saldırının ardından üretimlerde mücbir sebep ilan ettiğini açıkladı. BAPCO, tüm iç piyasa ihtiyaçlarının tamamen güvence altında olduğunu ve proaktif planlar sayesinde tedariklerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.
08:28
İRAN, BAHREYN'İN PETROL RAFİNERİLERİNİ VURDU
İran, Bahreyn'in ana petrol rafinerisi BAPCO'yu vurdu. İran'ın İHA'larla saldırı düzenlediği belirtilirken rafineriden dumanlar yükseldiği belirtildi. BAPCO'nun rafinerisinin Bahreyn'in ana petrol rafinerisi olduğu belirtiliyor.
08:09
SAVAŞTA 10 GÜN GERİDE KALDI. TRUMP: SON SÖZ BENİM OLACAK
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 10 gün geride kaldı. 10. güne girilirken İran yeni dini liderinin Mücteba Hamaney olduğunu açıkladı. Gece boyunca saldırılar sürerken İsfahan ve Beyrut, İsrail tarafından saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump, "Biz saldırmasaydık İran İsrail'i yok edecekti" iddiasını tekrar etti. Trump, "İran savaşını bitirmek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak kararımız olacak." dedi. Netanyahu'nun katkısı olacağını ama son sözün kendisine ait olacağını söyledi.