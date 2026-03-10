İran Savaşı'nın 10. gününde son durum. Trump: İran'da sona yaklaştık
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 10. gününde. Trump, İran'ın yeni dini lideri için "Onun lider olmasından memnun değilim. Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar." dedi. ABD Başkanı, İran savaşının büyük oranda bittiğini de söyledi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
İRAN'DAN ATEŞKES ŞARTI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin savaşın durdurulması veya ateşkes sağlanması yönünde İran ile temas kurduğunu söyledi. İran’ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyen Garibabadi, "Bu şartlardan biri, saldırgan eylemlerin yeniden tekrarlanmayacağından emin olunmasıdır. Saldırıya uğrayan bir ülke, bu saldırının tekrar edilmeyeceğinden emin oluncaya kadar savunma tedbirlerini sürdürür" şeklinde konuştu.Ateşkes ihtimaline ilişkin de açıklamada bulunan Garibabadi, "Eğer bir ateşkes sağlanacaksa ya da savaş durdurulacaksa, İran’a yönelik saldırgan eylemlerin tekrar edilmeyeceğine dair bir güvence verilmelidir. Aksi takdirde birkaç ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşirse böyle bir ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAKİ OKUL SALDIRISI
İran'daki okul saldırısı sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Tomahawk füzesine İran ulaşmış olabilir, soruşturuyoruz" yanıtını verdi.
TRUMP: İRAN'DA SONA YAKLAŞTIK
ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitabının ardından basına konuştu. "Savaştaki büyük risk ilk 2-3 gündü. İran savaşında bitişe yakınız" diyen Trump, İran'a ait 51 gemiyi batırdıklarını ve İran'ın fırlattığı dron sayısının yüzde 83 oranında düşürüldüğünü söyledi. Petrolün az yükseldiğini söyleyen Trump, "ABD Ordusu zamanı geldiğinde Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edecek" ifadelerini kullandı. Trump, İran savaşı bu hafta bitecek mi? sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi. Yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesinin hayal kırıklığı olduğunu belirten Trump, "İran'da barışçıl bir lider olmalı" diye konuştu.
DEVRİM MUHAFIZLARINDAN "HÜRMÜZ" ŞARTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ordu, "İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden herhangi bir Avrupa veya Arap ülkesi yarından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğüne sahip olacak" açıklamasını yaptı.
TRUMP: DÜŞMAN TAMAMEN YENİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ
ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemini değerlendirdi.Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." değerlendirmesini yaptı.İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.