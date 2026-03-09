İran Savaşı'nın 10. gününde son durum. Trump: Savaş büyük oranda bitti
09.03.2026 08:14
Son Güncelleme: 10.03.2026 01:29
Tahran'da Mücteba Hamaney'e destek gösterisi yapıldı.
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 10. gününde. İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Gaziantep'e düştüğü açıklandı. Trump, İran'ın yeni dini lideri için "Onun lider olmasından memnun değilim. Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar" dedi. ABD Başkanı, İran savaşının büyük oranda bittiğini de söyledi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
01:24
İRAN'DAKİ OKUL SALDIRISI
İran'daki okul saldırısı sorulan ABD Başkanı Donald Trump, "Tomahawk füzesine İran ulaşmış olabilir, soruşturuyoruz" yanıtını verdi.
01:11
TRUMP: İRAN'DA SONA YAKLAŞTIK
ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitabının ardından basına konuştu. "Savaştaki büyük risk ilk 2-3 gündü. İran savaşında bitişe yakınız" diyen Trump, İran'a ait 51 gemiyi batırdıklarını ve İran'ın fırlattığı dron sayısının yüzde 83 oranında düşürüldüğünü söyledi. Petrolün az yükseldiğini söyleyen Trump, "ABD Ordusu zamanı geldiğinde Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edecek" ifadelerini kullandı. Trump, İran savaşı bu hafta bitecek mi? sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi. Yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesinin hayal kırıklığı olduğunu belirten Trump, "İran'da barışçıl bir lider olmalı" diye konuştu.
00:52
SUUDİ ARABİSTAN: PETROL SAHASINI HEDEF ALAN 12 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na yönelik fırlatılan 12 İHA düşürüldü. Açıklamada, İHA'ların Rubülhali Çölü'nde imha edildiği belirtilirken, İHA’ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi. Suudi Arabistan'a fırlatılan İHA sayısı 23’e yükseldi.
00:43
DEVRİM MUHAFIZLARINDAN "HÜRMÜZ" ŞARTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ordu, "İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden herhangi bir Avrupa veya Arap ülkesi yarından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğüne sahip olacak" açıklamasını yaptı.
00:32
TRUMP: DÜŞMAN TAMAMEN YENİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitap etti. Trump, düşmanın tamamen ve kesin bir şekilde yenilene kadar durmayacaklarını söyledi. Trump, "Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini bombalamamış olsaydık, İran şimdiye kadar nükleer silahlara sahip olurdu ve İsrail çoktan silinmiş olurdu" dedi. İran'ın fırlatma rampalarının yüzde sekseninin yol edildiğini de sözlerine ekledi.
23:50
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyi ve güneyinden patlama seslerinin geliyor. İran basınından Tasnim, Tahran'daki Risalet Meydanı'nda yerleşim yerinin vurulduğunu bildirdi. Saldırıda ölenler var.
23:41
ERBİL HAVALİMANI YAKINLARINDA YANGIN
Irak’ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınına düşen kamikaze insansız hava aracının (İHA) patlaması sonucu yangın çıktı. Erbil Havalimanı'na yakın Gezne Mahallesi'nde evlerin yakınındaki boş araziye düşen İHA patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı, sivil savunma ekipleri ile güvelik güçleri bölgeye sevk edildi. Saldırının detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
22:35
TRUMP: İRAN SAVAŞI BÜYÜK ORANDA BİTTİ
ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalına yaptığı açıklamada İran savaşının büyük oranda bittiğini söyledi. Trump, "4-5 haftalık zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz" dedi. Trump, aklında Hamaney'in yerine geçebilecek bir isim olduğunu da söyledi ancak kim olduğu konusunda ayrıntı vermedi.
21:38
İRAN: FÜZELERİN MENZİLİ ARTACAK
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, "füze saldırılarının sıklığı, çapı ve menzilinin artacağını" söyledi. Musevi, "Artık 1 tondan daha hafif savaş başlıklı füzeler fırlatılmayacak" dedi.
20:44
İDDİA: TRUMP SUİKASTE ONAY VERDİ
The Wall Street Journal gazetesindeki eski ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre ABD Başkanı Donald Trump yardımcılarına "Mücteba Hamaney'in ABD'nin taleplerini kabul etmemesi halinde" öldürülmesini destekleyeceğini söyledi.
19:56
MACRON: SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran saldırılarının hedefi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret etti. Macron, Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Macron, "Kıbrıs saldırıya uğradığında Avrupa saldırıya uğrar. Kıbrıs’ın savunulması, Fransa ve onunla birlikte Avrupa Birliği için de temel bir meseledir" dedi. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değinen Macron, "Fransa, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ‘tamamen savunma amaçlı’ bir operasyon planlıyor" ifadelerini kullandı. Macron, söz konusu operasyona Avrupa’dan ve dışından ülkelerin de katılacağını aktardı. İran'da yönetimin yalnızca bombardımanlarla değiştirilemeyeceğini söyleyen Macron, "Ortadoğu'daki savaş birkaç hafta sürebilir" dedi.
19:41
LARİCANİ: HÜRMÜZ'DE YAŞANANLAR PLAN
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani X hesabından sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı’ndaki çatışma ve gemi trafiğinin aksamasının ABD ve İsrail’den dolayı meydana geldiğini belirten Laricani, “ABD ve İsrail’in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bu da, bizzat bu savaşa arka çıkmada rol oynayanların bir planıdır” ifadelerini kullandı.
19:14
LÜBNAN'DA CAN KAYBI 486'YA YÜKSELDİ
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı belirtildi.
19:02
TRUMP: MEMNUN DEĞİLİM, BÜYÜK HATA YAPTILAR
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili açıklama yaptı. Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, "Onun lider olmasından memnun değilim" dedi. Donald Trump, "Yeni lider olarak Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti. Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz" dedi. Trump, Mücteba Hameney'in kalıcı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Trump, "İran'ın petrolüne el koymaktan bahsetmek için çok erken ama bunu tamamen dışlamıyorum" açıklamasında bulundu.
16:57
İRAN, KUVEYT'TE BİR ABD ÜSSÜNÜ VURDU
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve seyir füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları yaptıkları açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, helikopter rampaları, lojistik tesisleri ve altyapı dahil olmak üzere 11 önemli hedef vurulduğu öne sürüldü.
16:41
NATO, TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZEYE DAİR AÇIKLAMA YAPTI
NATO, İran’dan ateşlenen bir füzenin daha Türk hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama yaptı. NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye'ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" dedi.
16:24
KERKÜK-CEYHAN BORU HATTINDA HAM PETROL AKIŞI DURDURULDU
Irak'ın Kerkük kentinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na ham petrol taşıyan hatta petrol yüklemelerinin durdurulduğu açıklandı. 3 Mart'ta da benzer şekilde akış durdurulmuş, 4 Mart'ta normale dönmüştü.
15:57
FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON: KIBRIS'A SALDIRI AVRUPA'YA SALDIRIDIR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde konuştu. Bölgeye gönderilen Fransız uçak gemisinin savunma operasyonlarına yardım edeceğini söyleyen Macron, 2 Fransız savaş gemisinin de Kızıldeniz'e gönderileceğini söyledi. Macron, "Güney Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya saldırıdır" ifadesini kullandı. Güney Kıbrıs lideri Christodoulides de Rum Kesimi'nin çatışmalarda askeri değil insani yardım rolüne odaklanacağını söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Güney Kıbrıs'a gönderilen askeri yardımın sadece savunma amaçlı olduğunu söyledi "Herhangi bir savaş eyleminden uzak duracağız" diye konuştu.
15:53
KUVEYT: KÖRFEZ'E BAZI SALDIRILAR IRAK TOPRAKLARINDAN YAPILDI
Irak Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Körfez ülkesini hedef alan bazı saldırıların Irak topraklarından kaynaklandığını bildirdiğini ve Bağdat'tan bu saldırılara son vermek için müdahale etmesini istediğini açıkladı.
15:29
KARŞILIKLI FÜZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
İsrail'in Tel Aviv kentinde İran'ın misilleme saldırısında 2 kişinin öldüğü açıklandı. Körfezde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, füze saldırılarına müdahale ettiklerini ve bir füze saldırı dalgasının önlendiğini duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut Şii Müslümanların çoğunlukta olduğu Dahiye banliyösü İsrail tarafından bombalanmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, güney Lübnan'daki 2 kasabada İsrail saldırılarında en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.
14:59
İRAN'DAN ATILAN FÜZE GAZİANTEP'E DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
14:40
TAHRAN'DA YENİ DİNİ LİDERE BİAT EDİLİYOR
İran'ın başkenti Tahran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney'e biat etmek için binlerce kişi İnkılap Meydanı'na geldi.
14:38
İSRAİL İRAN'A YENİDEN HAVADAN SALDIRIYOR
İsrail ordusu, İran'ın Tahran, İsfahan ve Güney İran'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu.
13:47
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR, ARAMCO ÜRETİM AZALTIYOR
Suudi petrol devi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla beraber Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin problematik hale gelmesi nedeniyle iki petrol sahasında üretimini azaltmaya başladığını açıkladı. Şirket hangi sahalarda ve ne kadar üretimin azaltıldığına dair bilgi vermezken ham petrol sevkiyatlarının bir kısmının Kızıldeniz'deki Yanbu limanına yönlendirildiği belirtildi.
13:39
LÜBNAN SEÇİMLERİ SAVAŞ NEDENİYLE ERTELEDİ
Lübnan parlamentosu, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a saldırıları nedeniyle Mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlerini iki yıl erteledi.
13:27
PUTİN, HAMANEY'İ TEBRİK ETTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti. Putin, Moskova'nın Tahran'a desteğini yineleyerek, Rusya'nın İran'ın güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini söyledi. "Benim açımdan, Tahran'a olan sarsılmaz desteğimizi ve İranlı dostlarımızla olan dayanışmamızı teyit etmek istiyorum. Rusya, İslam Cumhuriyeti'nin güvenilir bir ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Önünüzdeki zorlu görevlerin çözümünde başarılar, sağlık ve ruh gücü diliyorum" ifadelerine yer verildi.
12:35
İRAN DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: "TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMADIK"
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bekayi, "İranlılar vatanlarını savunmaya hazır" dedi. Bekayi, İran'ın geleceğini "İran halkının iradesinin" belirleyeceğini söyledi ve ABD'yi İran'a yönelik saldırılarından önce devam eden diplomatik görüşmeleri "baltalamakla" suçladı. Bekayi, "Biz diplomatik görüşmelerle meşgulken onlar savaş açtılar." dedi. Bekayi olası ateşkes hakkında da "saldırılar devam ettiği sürece düşmanlara karşı savunma ve misillemeden başka bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok" dedi. İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye, Azerbaycan veya Kıbrıs'ı hedef almadığını, bu ülkelere karşı "İran topraklarından herhangi bir saldırı başlatılmadığını" belirtti. Ayrıca, bildirilen saldırıların bazılarının "sahte" olabileceğini ima ederek, "Düşmanın, aramızda ve diğer ülkeler arasında ayrılık yaratmak için bazı sahte saldırı düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunduk." dedi.
11:21
İSRAİL BEYRUT'U VURMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail, tahliye uyarısının yenilenmesinin ardından Beyrut'un güney banliyölerini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu geçtiğimiz saatlerde de Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırdığını açıklamıştı.
11:06
KATAR BAŞBAKANI: İHANETE UĞRADIK
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran saldırıları nedeniyle "büyük bir ihanet duygusu" yaşadığını söyledi. Al-Sani, "Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkelerine hemen saldırıldı" dedi ve saldırının, bölgedeki birçok ülkenin İran'a karşı herhangi bir savaşa katılmayacaklarına dair açıklamalarına ve diplomatik bir çözüm bulmak için yapılan yoğun çabalara rağmen gerçekleştiğini söyledi. Katar Başbakanı, İran'ın Körfez ülkelerine saldırma konusundaki "yanlış hesaplamasının her şeyi mahvettiğini" ifade etti ve Katar'ın bu gerginlik için kullanılan gerekçeleri ve bahaneleri tamamen reddettiğini belirtti. Al-Sani, Katar'ın İranlılarla görüşmeye ve gerilimi azaltmaya devam edeceğini söyledi.
10:41
BAHREYN PETROL ŞİRKETİ MÜCBİR SEBEP İLAN ETTİ
Bahreyn devlet petrol üretisici BAPCO Energies, rafineri kompleksine yapılan son saldırının ardından üretimlerde mücbir sebep ilan ettiğini açıkladı. BAPCO, tüm iç piyasa ihtiyaçlarının tamamen güvence altında olduğunu ve proaktif planlar sayesinde tedariklerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.
08:28
İRAN, BAHREYN'İN PETROL RAFİNERİLERİNİ VURDU
İran, Bahreyn'in ana petrol rafinerisi BAPCO'yu vurdu. İran'ın İHA'larla saldırı düzenlediği belirtilirken rafineriden dumanlar yükseldiği belirtildi. BAPCO'nun rafinerisinin Bahreyn'in ana petrol rafinerisi olduğu belirtiliyor.
08:09
SAVAŞTA 10 GÜN GERİDE KALDI. TRUMP: SON SÖZ BENİM OLACAK
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 10 gün geride kaldı. 10. güne girilirken İran yeni dini liderinin Mücteba Hamaney olduğunu açıkladı. Gece boyunca saldırılar sürerken İsfahan ve Beyrut, İsrail tarafından saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump, "Biz saldırmasaydık İran İsrail'i yok edecekti" iddiasını tekrar etti. Trump, "İran savaşını bitirmek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak kararımız olacak." dedi. Netanyahu'nun katkısı olacağını ama son sözün kendisine ait olacağını söyledi.