İran Savaşı'nın 10. gününde son durum. Trump: Savaş büyük oranda bitti

TRUMP: MEMNUN DEĞİLİM, BÜYÜK HATA YAPTILAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili açıklama yaptı. Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, "Onun lider olmasından memnun değilim" dedi. Donald Trump, "Yeni lider olarak Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti. Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz" dedi. Trump, Mücteba Hameney'in kalıcı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Trump, "İran'ın petrolüne el koymaktan bahsetmek için çok erken ama bunu tamamen dışlamıyorum" açıklamasında bulundu.