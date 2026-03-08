İran Savaşı'nın 9. günü. İran Savaşı'nda son durum ne?
08.03.2026 08:06
Son Güncelleme: 08.03.2026 08:26
Reuters
Tahran'da bir patlamanın ardından dumanlar yükseliyor
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, 9. gününe girdi. İran'da 3 petrol depolama tesisi vurulurken ABD'nin İran'a uranyum stoklarını ele geçirmek için özel kuvvetlerini gönderebileceği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, "Kürt grupların İran'a girmesini istemiyorum" dedi. İşte dakika dakika son gelişmeler...
08:21
PEZEŞKİYAN MİSİLLEMELER HAKKINDA KONUŞTU
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerimizin onlarla bir sorunumuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Pezeşkiyan, "Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor" dedi.
08:01
SAVAŞIN DOKUZUNCU GÜNÜ. TRUMP: KÜRT GRUPLARIN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM
Amerikan basını, Donald Trump yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirebilmek için İran'a özel kuvvetleri göndermeyi değerlendirdiğini yazdı. ABD Başkanı Trump, "Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürt grupların oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi. Savaşın dokuzuncu günü başlarken İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları sürüyor. Beyrut'un banliyölerinde yeni saldırılar düzenlendiği belirtiliyor. İran ise Körfez'de misillemelere Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırılarıyla devam ediyor. Bahreyn'de de hava saldırı sirenlerinin çaldığı belirtildi.