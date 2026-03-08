İran Savaşı'nın 9. günü. İran Savaşı'nda son durum ne?

SAVAŞIN DOKUZUNCU GÜNÜ. TRUMP: KÜRT GRUPLARIN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM

Amerikan basını, Donald Trump yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirebilmek için İran'a özel kuvvetleri göndermeyi değerlendirdiğini yazdı. ABD Başkanı Trump, "Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürt grupların oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi. Savaşın dokuzuncu günü başlarken İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları sürüyor. Beyrut'un banliyölerinde yeni saldırılar düzenlendiği belirtiliyor. İran ise Körfez'de misillemelere Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırılarıyla devam ediyor. Bahreyn'de de hava saldırı sirenlerinin çaldığı belirtildi.