Donald Trump İran'la ilgili acele bir karar almayacağını açıklayıp olası yeni adımlar için yılbaşından sonrasını işaret ederken Pentagon 'dan savaşa ilişkin çarpıcı bir değerlendirme geldi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi oturumuna katılan Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Miller, İran savaşının maliyetine ilişkin bilgi verdi. Halen Pentagon'un mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, 13 Kasım itibarıyla savaşın maliyetinin 48.3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Miller, açıkladığı rakamın mühimmat harcamaları, teçhizat yenileme maliyetleri ve operasyon giderlerini içerdiğini, İran'ın saldırıları sonucu hasar gören Orta Doğu'daki ABD tesislerinin onarım maliyetlerinin bu hesaba dahil olmadığını belirtti.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta savaşın maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.