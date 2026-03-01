HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL TANKERİ VURULDU

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. Tankerin alev alarak batmak üzere olduğu ifade edildi. Daha önce de Umman Sahil Güvenliği, Palau bandıralı bir başka petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda Kasab Limanı açıklarında saldırıya uğradığını ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Tankerin 20 kişilik mürettebatının tahliye edildiği belirtilirken tankere neyin isabet ettiği henüz açıklanmadı. Bu olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın Umman yakınlarındaki hedeflerin vurulduğu ilk saldırı olma özelliğini taşıyor. Taşımacılık şirketi Hapag Llyod da, gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini askıya aldığını açıkladı.