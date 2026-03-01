İRAN DİNİ LİDERİ ALİ HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, gelini ve damadıyla beraber öldürüldüğünü duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarında Hamaney'in konutunun bombalandığı uydu kameralarıyla görüntülenmiş, Hamaney'in akıbeti hemen belli olmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in öldüğünü öne sürmüş, bu açıklamalardan birkaç saat sonra da İran medyası olayı doğrulamıştı.