İran Savaşı'nın ikinci günü: Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
01.03.2026 11:03
Son Güncelleme: 01.03.2026 12:06
AFP
İran Savaşı ikinci gününde. İran Dini Lideri Hamaney saldırıların ilk gününde öldürüldü.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda 24 saat geride kaldı. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü. İran yeni liderini seçecek.
11:50
İSRAİL: TAHRAN'A GİDEN YOLU AÇMAK İÇİN SALDIRDIK
İsrail Ordusu İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan hava harekatı hakkında İsrail'den yapılan açıklamada, operasyonun 'Tahran'a giden yolu açmak' için düzenlediği ifade edildi. Açıklamanın ardından Tahran'da peşpeşe patlama sesleri geldi. Saldırılar Tahran’ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tahran'da İran devlet televizyon binası yakınlarında da patlama gerçekleştiği bildirildi.
11:30
PAKİSTAN'DA ABD KONSOLOSLUĞU'NA BASKIN GİRİŞİMİ
Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı. Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
10:44
DEVRİM MUHAFIZLARINA YENİ KOMUTAN ATANDI
İran'da öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Muhammet Pakpur'un yerine geçecek yeni isim belli oldu. Yeni komutan olarak eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi atandı. İran devlet televizyonu ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi'nin, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin ve İran İstihbarat Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Muhammed Baseri'nin saldırılarda öldüğünü duyurdu.
09:30
İRAN DİNİ LİDERİ ALİ HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ
İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, gelini ve damadıyla beraber öldürüldüğünü duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarında Hamaney'in konutunun bombalandığı uydu kameralarıyla görüntülenmiş, Hamaney'in akıbeti hemen belli olmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in öldüğünü öne sürmüş, bu açıklamalardan birkaç saat sonra da İran medyası olayı doğrulamıştı.