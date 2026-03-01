İran Savaşı'nın ikinci günü. Trump: İran görüşmek istiyor, kabul ettim
01.03.2026 11:03
Son Güncelleme: 01.03.2026 19:51
AFP
İran Savaşı ikinci gününde. İran Dini Lideri Hamaney saldırıların ilk gününde öldürüldü.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda 24 saat geride kaldı. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü. Trump, İran'ın yeni liderlerinin kendisi ile konuşmak istediğini söyledi. ABD tarafında ise 3 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.
19:49
İRAN: ÇATIŞMAYI DURDURACAK HER TÜRLÜ ÇABAYA AÇIĞIZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Arakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumuna dikkati çekti.
19:18
TRUMP: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR, KABUL ETTİM
Trump, "İran'ın yeni liderleri konuşmak istiyor. Kabul ettim" açıklamasında bulundu. Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından son durumu yorumlarken, yeni liderlerin nükleer müzakerelere dönmek istediklerini ilettiğini söyledi."Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." ifadelerini kullanan Trump, müzakerelerin akıbeti konusunda detay vermedi.ABD Başkanı, "Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar." diyerek İran yönetimini suçladı.
18:43
TRUMP: 48 İRANLI LİDERİ ÖLDÜRDÜK
Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD saldırılarından 48 İranlı liderin öldüğünü söyledi. CNBC'ye yaptığı açıklamada ise Trump, İran'a yönelik operasyonun planlanandan hızlı ilerlediğini söyledi.
17:53
ÜÇ ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran operasyonlarında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin ise ağır yaralı olduğunu duyurdu. Askerin nerede veya hangi saldırıda hayatını kaybettiği belirtilmedi. CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füze ile vurduğu yönündeki açıklamasını yalanladı. CENTCOM, "Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile." dedi.
17:46
İRAN CUMHURBAŞKANI: İRAN, DÜŞMANLARI HAYAL KIRILIĞINA UĞRATACAK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybeden Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından halka seslendi. Hamaney’in ölümünü "ülke için büyük bir felaket" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail şunu bilmelidir ki, bu eylemin onlara kazandıracağı tek şey utanç olacaktır. Bugün bu büyük şehidin vefatının yasını tutan aziz milletimiz, camilerde ve sokaklarda varlık göstererek düşmanların sinsi planlarını el ele verip boşa çıkarmalıdır." ifadelerini kullandı.
17:09
LİNCOLN UÇAK GEMİSİNE BALİSTİK FÜZE
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
17:03
İRAN BASINI: MAHMUD AHMEDİNEJAD ÖLDÜRÜLDÜ
İran basını tarafından, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü iddia edildi. Ahmedinejad'ın ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
16:48
İRAN'DA LİDERLİK KONSEYİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından kurulan geçici liderlik konseyinin çalışmalarına başladığını söyledi. Pezeşkiyan, İran ordusunun "düşmanın üslerini zorla ezeceğini" söyledi. İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani de X'te paylaştığı mesajında bölge ülkelerine seslendi. "Size saldırmayacağız. Ancak ülkelerinizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleri kullanarak bölgede operasyonlar yürüttüğünde, bu üsleri hedef alacağız. Bu üsler sizin topraklarınızda değil Amerikan topraklarında." ifadelerini kullandı.
15:55
İSRAİL: İRAN'IN FÜZE SALDIRILARINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail, İran'ın Batı Kudüs'teki Beit Şemeş'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda 8 kişinin öldüğü 27 kişininse yaralandığı açıklandı. Saldırıda 4 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, birkaç kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
14:30
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL TANKERİ VURULDU
İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. Tankerin alev alarak batmak üzere olduğu ifade edildi. Daha önce de Umman Sahil Güvenliği, Palau bandıralı bir başka petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda Kasab Limanı açıklarında saldırıya uğradığını ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Tankerin 20 kişilik mürettebatının tahliye edildiği belirtilirken tankere neyin isabet ettiği henüz açıklanmadı. Bu olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın Umman yakınlarındaki hedeflerin vurulduğu ilk saldırı olma özelliğini taşıyor. Taşımacılık şirketi Hapag Llyod da, gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini askıya aldığını açıkladı.
14:12
PAKİSTAN'DA ABD KONSOLOSLUĞU'NA BASKIN GİRİŞİMİ
Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı. Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Konsoloslukta görevli güvenlik güçlerinin protestocuların konsolosluk duvarını aşması üzerine göstericilere ateş açtığı belirtildi.
14:05
İSRAİL: OKUL SALDIRISI HAKKINDA BİLGİMİZ YOK
İsrail Ordusu, dün İran'ın güneyindeki Minab'da bir ilkokula düzenlenen İsrail saldırısında en az 108 çocuğun öldüğü okul saldırısı hakkında açıklama yaptı. Bir okula yönelik herhangi bir ABD veya İsrail saldırısından "haberdar olmadıklarını" belirtti. "Şu anda orada bir İsrail veya Amerikan saldırısından haberdar değiliz. Son derece hassas bir şekilde hareket ediyoruz" dedi. İsrail'in Tel Aviv kentinden de patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Öte yandan İsrail Ordusu, İran'ın "onlarca karadan karaya füze" üretimi yaptığını savundu ve 2025 Haziran ayındaki savaşta İran füze stoğunun yarısının yok edildiğini öne sürdü.
13:26
İSRAİL: TAHRAN'A GİDEN YOLU AÇMAK İÇİN SALDIRDIK
İsrail Ordusu İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan hava harekatı hakkında İsrail'den yapılan açıklamada, operasyonun 'Tahran'a giden yolu açmak' için düzenlediği ifade edildi. Açıklamanın ardından Tahran'da peşpeşe patlama sesleri geldi. Saldırılar Tahran’ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tahran'da İran devlet televizyon binası yakınlarında da patlama gerçekleştiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri'nin ilk kez Tahran'ı "doğrudan hedeflerin üzerine bırakılan" mühimmatlarla vurduğunu açıkladı. Daha önceki saldırıların menzil dışından fırlatılan füzelerle gerçekleştiği belirtiliyor. Katz, Tahran'a "kesintisiz ve güçlü saldırılar" gerçekleştireceklerini söyledi.
13:20
PUTİN, TAHRAN'A TAZİYE MESAJI VERDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dini Lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a taziye mesajı verdi. Putin, operasyona ilişkin de konuştu, "Hamaney'in ölümü insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm standartlarının ihlali bir cinayettir" ifadelerini kullandı.
13:01
"İRAN KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİNE DOĞRU FÜZE GÖNDERDİ"
İngiliz Savunma Bakanı John Healey, Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan İngiliz üslerine doğru İran'ın iki füze gönderdiğini söyledi. Healey, İran'ı füze saldırılarını durdurmaya ve silah programlarından vazgeçmeye çağırdı. İran rejimini kınayan Healey, ABD-İsrail saldırılarının yasallığı konusunda yorum yapmaktan kaçınarak, bunun ABD'nin açıklaması gereken bir konu olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise İran'ın, İngiltere'nin adadaki üslerini füzeyle hedef aldığına dair iddiaları yalanladı. Rum medyasında yer alan haberlere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, 2 İran füzesinin Akdeniz boyunca gittiğini, hiçbir zaman Kıbrıs'a yönelmediğini iddia etti.
12:49
AYETULLAH ALİRIZA ARAFİ GEÇİCİ OLARAK LİDERLER KONSEYİ'NE ATANDI
İran ISNA Haber Ajansı, Ali Hamaney'in ardından liderlik görevini alacak kişiyi seçecek liderler konseyine hukukçu üye olarak Alirıza Arafi'yi atadı. 1959 doğumlu Arafi'nin babası Muhammed Arafi, Ayetullah Humeyni'nin yakın çevresinde bulunuyordu. Arafi'nin kendisi de 2022 yılından bu yana Uzmanlar Meclisi'nde yer alıyordu.
12:08
PEZEŞKİYAN: İNTİKAMIMIZ MEŞRU HAKTIR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran saldırılarına karşı intikam mesajı verdi. Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada Tahran'ın intikamı "meşru hak ve görev" olarak gördüğünü söyledi ve "Bu görevi yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
10:44
DEVRİM MUHAFIZLARINA YENİ KOMUTAN ATANDI
İran'da öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Muhammet Pakpur'un yerine geçecek yeni isim belli oldu. Yeni komutan olarak eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi atandı. İran devlet televizyonu ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi'nin, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin ve İran İstihbarat Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Muhammed Baseri'nin saldırılarda öldüğünü duyurdu.
09:30
İRAN DİNİ LİDERİ ALİ HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ
İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, gelini ve damadıyla beraber öldürüldüğünü duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan hava saldırılarında Hamaney'in konutunun bombalandığı uydu kameralarıyla görüntülenmiş, Hamaney'in akıbeti hemen belli olmamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in öldüğünü öne sürmüş, bu açıklamalardan birkaç saat sonra da İran medyası olayı doğrulamıştı.