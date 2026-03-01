TRUMP: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR, KABUL ETTİM

Trump, "İran'ın yeni liderleri konuşmak istiyor. Kabul ettim" açıklamasında bulundu. Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından son durumu yorumlarken, yeni liderlerin nükleer müzakerelere dönmek istediklerini ilettiğini söyledi."Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." ifadelerini kullanan Trump, müzakerelerin akıbeti konusunda detay vermedi.ABD Başkanı, "Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar." diyerek İran yönetimini suçladı.