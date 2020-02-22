İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyenin 124'ünü aldı

İran'da dün TSİ 07.30’da başlayan ve 23.30’da sona eren oy kullanma sürecinin ardından kullanılan oylar gece sayılmaya başlandı.



İran 11. Dönem Meclis Seçimlerinde muhafazakarlar, kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 sandalyede kaldı.



İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 208 seçim bölgesinden yaklaşık 100'ünde sonuçlar netleşti.



İran medyasında yer alan haberlere göre muhafazakarlar kesinleşen 152 sandalyeden 124'ünü alırken, reformistler 7 ve bağımsızlar da 21 sandalye kazandı.