Cebelitarık'ta alıkonulduktan sonra ismi Adrian Darya olarak değiştirilen tanker 18 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

ABD, tankeri limanına yanaştıran ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor. Tankerin Suriye'ye gitmesini önlemek için de tedbirler alınacağı belirtiliyor.

İran tankerdeki petrolün satıldığını duyurdu. Tankerin hangi limana yanaşacağına alıcının karar vereceği belirtildi.

Alıcının kimliğiyse açıklanmadı. Tanker 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyor.