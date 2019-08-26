Cebelitarık'ta alıkonulduktan sonra ismi Adrian Darya olarak değiştirilen tanker 18 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.
ABD, tankeri limanına yanaştıran ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor. Tankerin Suriye'ye gitmesini önlemek için de tedbirler alınacağı belirtiliyor.
İran tankerdeki petrolün satıldığını duyurdu. Tankerin hangi limana yanaşacağına alıcının karar vereceği belirtildi.
Alıcının kimliğiyse açıklanmadı. Tanker 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyor.
İran serbest bırakılan tankerdeki petrolü sattı
NTV HaberDünya
İngiltere'nin serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankerinin rotasıyla ilgili çekişkili haberler gelmeye devam ediyor. İran tankerdeki petrolü sattığını açıklarken, alıcının kim olduğunu saklı tuttu.
Cebelitarık'ta alıkonulduktan sonra ismi Adrian Darya olarak değiştirilen tanker 18 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.