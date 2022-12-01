İran sokaklarında yeni gerilim: Milli takımın yenilmesine sevinen genç öldürüldü!

İran, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne 1-0 yenilerek turnavadan elendi.



Bunun ardından İran yönetimi karşıtları, hem maçın oynandığı Katar'ın başkenti Doha'da hem de İran'da sevinç gösterileri yaptı.



Bu gösteriler sırasında, İran'ın kuzeyindeki Bender Enzeli şehrinde, aracının kornasını çalan 27 yaşındaki Mehran Samak'ın polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.



Norveç'te yer alan İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre Samak, güvenlik güçleri tarafından direkt başından hedef alındı. Aynı açıklama New York Merkezli kuruluştan da geldi.



Kuruluş, resmi twitter hesabından Samak'ın cenazesinden çekilmiş bir video yayınladı. 27 yaşındaki gencin yakınlarının 'Diktatöre Ölüm' sloganları attığı görüldü.

MİLLİ FUTBOLCUDAN PAYLAŞIM

Bir diğer paylaşım da şu anda İran milli takımının 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Said Ezatolahi'den geldi.



Samak'la aynı yerde doğan milli futbolcu, çocukken de aynı takımda oynadıklarını belirterek o dönemden bir fotoğrafını paylaştı.



Ezatolahi, "Bir gün maskeler düşer ve gerçekler açığa çıkar. Gençlerimiz ve ulusumuz bunu hak etmiyor" notunu düştü.



İran Milli takımı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İngiltere'ye karşı oynamış ve İran'daki hükümet karşıtı protestolara destek amaçlı milli marşı okumamıştı.

FUTBOLCULARA TEHDİT



Ardından Amerikan yayın organı CNN International, oyuncuların bir sonraki maçta milli marşa katılmaması halinde, ailelerinin hapis ve işkence ile tehdit edildiğini aktarmıştı.



Bunun üzerine futbolcular Amerika Birleşik Devletleri maçından önce milli marşı okumuştu.



İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölmesi, aylardır yönetim karşıtı sloganlarla protesto ediliyor.



İsveç Merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre, ülkede 60'ı çocuk ve 29'u kadın 448 kişi hayatını kaybetti.