İran: Suriye'de halkın onayladığı hükümeti destekleyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ziyaret ettiği Katar'da El Cezire televizyonuna konuştu.

televizyonuna verdiği röportajda, Hamas ve Filistinli direniş gruplarını, ateşkes sonrasında elde ettikleri "zafer" ve esir değişimi sırasında Filistinli esirlerin geri dönmesinden dolayı tebrik etti.



Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nu hatırlatan Erakçi, bunun "Filistin davasını yeniden canlandırarak bölge ve dünyada bir numaralı mesele haline getirdiğini" vurguladı.



Erakçi, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Suriye halkının onay vereceği her hükümeti, bu ülkenin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz" dedi.

