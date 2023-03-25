İran: Suriye'deki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verilecektir

ABD'nin "Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için son günlerde faaliyetlerini artırdığını" öne süren Hüsrevi, "ABD'nin DAEŞ'i Suriye ve Irak'ta siyasi hedefler peşinde koşmak için bir vekil araç olarak yaratma ve desteklemedeki rolü herkes için açıktır. Son iki gün içinde Amerikan helikopterleri, Suriye'deki istikrarsızlığı artırmak amacıyla birkaç uçuş gerçekleştirerek DAEŞ teröristlerini bu ülke toprakları üzerinde (başka bölgelere) hareket ettirdi." diye konuştu.



Suriye'de İran destekli grupların, Haseke ilinde dün ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisi insansız hava aracıyla (İHA) vurarak ABD'li bir sözleşmeli personelin ölümüne, 5'i asker biri sözleşmeli 6 personelin de yaralanmasına yol açtığı belirtilmişti. ABD saldırının ardından İran destekli grupların üslerini vurmuştu.



Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde İran destekli gruplar sabah karşı ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlemişti. ABD güçleri de roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile karşılık vermişti.

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